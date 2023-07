Concerto solita per Ariane Diakitè, corista di Laura Pausini e Irama

Ariane Diakitè sarà protagonista al Flora di viale Corridoni 151 a Forlì martedì 11 luglio alle 21 per un live soul voce e chitarra accompagnata dal chitarrista Nicolas Castellini. Una voce che senza troppo clamore porta in alto il nome della Romagna sui palchi di tutto il mondo e ormai da molto tempo. Formatasi grazie agli insegnamenti di nomi quali Franco Fussi, La Verne Jackson, Cala Catina ha sempre prediletto lo stile soul, strizzando l'occhio alla black music, al jazz e al mondo r'n'b. Viene scelta da Laura Pausini in persona come corista per il suo tour mondiale e lavoro al suo fianco dal 2013 al 2017, un tour con palchi da Milano a Miami, da Parigi a Los Angeles, da Città del Messico a Sidney. E' stata voluta da Irama nel 2022 sempre ai cori per la sua tournée di circa 30 date.

Insegnante di musica in alcune accademie della regione e ad oggi ideatrice con Andrea Marelli (già manager della stessa, come di MonnaElisa, Les, Futura) del progetto Music Room dell'Associazione Culturale Demodè che cura gli aspetti artistici formativi musicali dei giovani talenti locali e non solo grazie a percorsi di studio, ricerca personale e formazione artistica professionale.

Ariane è tuttora impegnata nel tour di Laura Pausini che ha appena visto concludersi le date di Venezia e ora è in prossimità delle date di Siviglia.