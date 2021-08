“Concerto sotto le stelle” della Banda Città di Forlì, nel ricordo del sacrificio dei partigiani

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 18 agosto, alle ore 21.00, presso l'Arena San Domenico, si svolgerà il “Concerto sotto le stelle”, della Banda Città di Forlì. Il concerto si inserisce negli eventi per ricordare il sacrificio dei partigiani Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo Spazzoli e Iris Versari, catturati ed uccisi da nazisti e fascisti. I loro corpi senza vita furono appesi ai lampioni di piazza Saffi, alla vista di tutta la cittadinanza in segno di disprezzo e per seminare terrore.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...