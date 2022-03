Concerto per la pace: 'Intercity gospel train orchestra' al Duomo per l'emergenza umanitaria in Ucraina

"Alzatevi costruttori di pace" è il messaggio che sarà lanciato venerdì 25 marzo, alle 20.45, al Duomo di Forlì, dall'Intercity gospel train orchestra, in un concerto per la pace, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro per sostenere l'emergenza umanitaria in Ucraina.

Ingresso dalle 20.30, senza prenotazione fino ad esaurimento posti (circa 220). Offerta libera con ricavato devoluto alla Caritas.

Obbligo di Green pass e mascherina FFP2