“Carnevale degli Animali” e “Pierino e il Lupo” in musica dirette Paolo Olmi e raccontate dal mago Casanova

Per il ciclio di iniziative del progetto “No limits - Musica da tutto il Mondo” appuntamenti martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, alle 21, presso l’Auditorium San Giacomo con la Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi in due “classici” brani adatti ai bambini: il “Carnevale degli Animali” di Saint Saens e la favola “Pierino e il Lupo” di Prokofiev.

Voce narrante nei concerti sarà un notissimo personaggio televisivo: il Mago Antonio Casanova, esperto in magia ma anche grande amante della Musica. Al pianoforte ci saranno i pianisti Pietro Fresa e Giulia Contaldo che si alterneranno con Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

I prezzi per i Concerti del 12 e 13 ottobre variano da 1 euro, per i giovani fino a 26 anni, a 5 euro per gli altri. Una scontistica speciale e ulteriori facilitazioni saranno praticate alle famiglie e ai gruppi che si prenoteranno attraverso l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Forlì e alle scuole che si prenoteranno attraverso l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Forlì.

Biglietti su www.vivaticket.com.

Per informazioni: segreteria@emiliaromagnaconcerti.com

