Concorso di bellezza Miss Curvyssima: tra sensibilizzazione e divertimento

Sabato 26 novembre presso il ristorante “Da Valdo”, in via Via Isonzo, si terrà una delle ultime tappe di Miss Curvyssima: il concorso di bellezza dedicato alle taglie morbide che cerca da sempre di abbattere gli standard di bellezza. La serata vedrà sfilare 26 bellissime ragazze dalle curve sinuose provenienti da tutta Italia pronte a conquistare gli ultimi posti disponibili per la finale nazionale che si terrà il 17 dicembre al FICO Eataly World di Bologna.



Le ragazze avranno a disposizione due uscite per far breccia nel cuore dei giurati e del pubblico che, accompagnati da un'ottima cena, le vedrà uscire prima in abito da sera e successivamente in intimo. A concludere uno spettacolo contro la violenza sulle donne, diretto dalla patron del concorso Samantha Togni, ed una sfilata by KEY’O, negozio di occhiali con sede a Forlì, che vedrà protagoniste le concorrenti. Come ospite della serata, ad intrattenere nuovamente gli spettatori, la cantante Federica Pinto e il cantante Gabriele Zoboli.



Una serata organizzata da Loredana Amorosa. Per assistere alla serata contattare il locale al 0543 705326. Per iscriversi al concorso contattare Miss Curvyssima in privato sui suoi canali social @misscurvyssima