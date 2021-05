Seconda edizione del concorso 'Fiorimpopoli': la piazza si addobba

Anche quest’anno, come nel 2020, a causa delle restrizioni per la pandemia in corso, non si potrà tenere “Fiorimpopoli” la manifestazione dedicata al giardinaggio ed alla cultura del verde, ma come l’anno scorso la città vuole dare continuità alla manifestazione addobbando piazza Garibaldi nel week end dell’8 e 9 maggio con una grande scritta fatta doverosamente di fiori grazie al prezioso aiuto del vivaio Centroflora di Sant’Andrea e dei volontari dell’AVIS - cui va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale - e, soprattutto, portandola simbolicamente in tutte le strade e le case grazie all’impegno degli stessi cittadini.

A tal scopo il Comune ha indetto la seconda edizione dell’omonimo concorso “Fiorimpopoli 2021”, volto a premiare il balcone fiorito, il giardino fiorito, il disegno su “il mio giardino ideale” (riservato ai bimbi tra 6 e 12 anni) più belli e la ricetta con i fiori più gustosa.

Le iscrizioni si aprono sabato 8 maggio e si protrarranno fino al 5 luglio. Tutti i cittadini possono partecipare gratuitamente previo invio del modulo di domanda scaricabile dal sito del Comune (comune.forlimpopoli.fc.it) dove si può trovare anche il disciplinare del concorso. Il vincitore sarà proclamato il 4 agosto 2021, giorno di nascita di Pellegrino Artusi.