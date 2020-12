Torna il concorso fotografico natalizio dedicato agli amici a quattrozampe

L'associazione cinofila Compagni di vita del centro cinofilo del parco fluviale di Castrocaro Terme (via Vallicelli) organizza per il nono anno consecutivo il concorso fotografico gratuito "Stella di Natale". Per il 2020 l'iniziativa sarà organizzata on line.

Quest'anno verranno accettate le seguenti foto:

Un selfie con il tuo cane (una foto che ritrae il padrone insieme al suo cane. La foto può essere un autoscatto o una foto fatta da altri),

Il tuo cane di Natale (una foto che ritrae il proprio cane a tema natalizio, in ambiente natalizio e/o vestito da Natale).

Le foto vanno inviata tramite email a concorsonatale2020@libero.it (indicando nome e cognome e nome del cane, città di residenza, con un recapito per essere contattato) oppure si può pubblicare la foto nell'evento su Facebook entro il 13 dicembre 2020 (sempre precisando il nome del cane e la città di provenienza). Si può partecipare ad una sola sezione o a tutte le sezioni ma con una sola foto per sezione.

Le foto verranno votate dallo staff di Compagni di vita e le più votate verranno premiate con vari premi. Inoltre ci sarà anche un premio on line del pubblico dove vincerà la foto con più like. Tutte le foto verranno stampate e appese all'albero di Natale dell'associazione Compagni di vita presso il centro cinofilo di Castrocaro Terme. La foto prima classificata sarà la punta dell'albero di natale cinofilo. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione.

A causa del Covid quest'anno non si potrà fare la tradizionale festa di Natale di Compagni di vita, nè la cerimonia di premiazione, i premi quindi potranno essere ritirati su appuntamento. Domenica 20 dicembre verranno resi noti i nomi dei vincitori.

