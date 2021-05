Scoprire Bertinoro attraverso uno scatto: al via il concorso

Al via le iscrizioni per il concorso fotografico "Uno scatto per Bertinoro", l’iniziativa che vuole stimolare a raccontare, attraverso le immagini, un paese che può essere scoperto e riscoperto: il paese di Bertinoro e il suo Comune.

Il ritmo di un borgo, le sue località, le sue relazioni e la pluralità delle vite che lo attraversano possono essere toccati frettolosamente e distrattamente oppure ammirati, vissuti, amati, gustati. Ogni luogo, per quanto noto, offre a chi lo guarda e osserva l’occasione di essere riscoperto con occhi nuovi, cercando un altro punto di vista.



Per partecipare è necessario inviare online gli scatti fotografici ento il 31 maggio: tutte le inromazioni scopri come sul sito della Pro Locodi Bertinoro, promotrice dell'evento.