Conferenza col prof Mario Calidoni su "Paesaggio agrario, curricolo e scuola"

"Paesaggio agrario, curricolo e scuola". E' il titolo della conferenza che il professor Mario Calidoni (già dirigente tecnico Miur) terrà nell'ambito del progetto "Educare ai Paesaggi. Percorsi di conoscenza del territorio", a cura di Italia Nostra Sezione di Forlì e di Istituto Comprensivo 8 di Forlì. La conferenza, a ingresso libero, si terrà venerdì 4 novembre nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo 8 di Forlì (Viale dell'Appennino 496C, ingresso dal parcheggio di fronte alla Pieve di San Martino in Strada), alle ore 16. Il corso è valido come corso di formazione per insegnanti.

Calidoli, gia? insegnante e dirigente tecnico Miur per la scuola secondaria di primo grado, e? esperto di Educazione al Patrimonio ed ha al suo attivo varie pubblicazioni per la didattica e per la divulgazione in materia. Membro del Comitato scientifico della Fondazione Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, e? consulente dell’Istituto Cervi per il settore dell’educazione al Paesaggio per la formazione docenti e cura la Collana dei Taccuini Didattici.

In occasione della conferenza sarà possibile, per i partecipanti, visitare le mostre "Campagneitaliane. Il paesaggio agrario tra abbandoni, trasformazioni e ritorni", a cura della Biblioteca Archivio Emilio Sereni di Gattatico (RE), e "Da un'altra prospettiva. La campagna forlivese vista dal cielo" (fotografie di Andrea Bonavita). Le mostre sono aperte al pubblico anche tutti i sabato mattina, presso la stessa sede, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ingresso libero.