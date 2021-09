Si celebra il monumento a Saffi: Andrea Savorelli racconta le due vite della statua

Prezzo non disponibile

In occasione delle celebrazione del mese di settembre per due anniversari della statua di Aurelio Saffi, i cento anni della statua e i 60 anni della sua ricostruzione, dopo la parziale distruzione del basamento avvenuta nell’estate 1944 in conseguenza ad un bombardamento aereo, si parte con una serie di eventi.

Sabato 4 settembre alle ore 10.00, un momento istituzionale con deposizione della corona sotto la statua da parte del Sindaco, alle 17.00, presso Palazzo Romagnoli, in via Albicini, conferenza di Andrea Savorelli, autore e curatore del libro assieme a Flavia Bugani dal titolo “Le due vite del monumento ad Aurelio Saffi a Forlì”. Di grande impatto emotivo sarà la dedica speciale ai “cento anni” del monumento simbolo della città che verrà proposta nell’ambito del concerto “Cara Forlì” che si svolgerà durante la serata del 4 settembre.

