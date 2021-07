Conoscere meglio il DDL Zan: incontro promosso da Anpi con il giurista Marco Valbruzzi

La Sezione ANPI di Forlì organizza per mercoledì 28 luglio, ore 18:30, nel cortile di Casa Saffi, via Albicini 25, Forlì, l’incontro “Il DDL Zan, cos’è, cosa non è…”.

In un momento in cui sul Decreto di Legge si dice di tutto, se ne discuterà con il giurista e docente universitario Marco Valbruzzi. Introduce Gianfranco Miro Gori, Presidente ANPI provinciale Forlì-Cesena, conduce la serata Lodovico Zanetti, Presidente ANPI, Sezione di Forlì.

All’iniziativa hanno aderito: CGIL Forlì; UAAR -Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Circolo di Forlì-Cesena; Tutto a Sinistra – La sottile Linea Rossa; Il Progresso delle idee; Forum delle Donne; Tavolo permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne – Forlì; Voce Donna; Un Secco NO; PD Unione Territoriale Forlivese; Articolo Uno Forlì; Rifondazione; SI-Sinistra Italiana; E’ Viva.



