Consumi e produzione agroalimentare: Fabio Ciconte dialoga con Maurizio Gardini

Ispirati dalla 49° settimana sociale dei cattolicii circoli delle ACLI del Vicariato Forlì Sud – Ovest presenti nelle parrocchie di Carpena, Ca’ Ossi, Magliano, San Martino in Strada e Vecchizzano hanno organizzato un ciclo di incontri aperti a tutte le persone interessate dal titolo:

“La Speranza non è ottimismo. Idee sul futuro di tutti e per l’ambiente in cui vorremmo vivere.” che si svolgerà presso la Parrocchia di Vecchiazzano.

Nel primo incontro si intendono approfondire i meccanismi e le dinamiche politiche, economiche e sociali che mettono in relazione consumi e produzione agroalimentare e incidono fortemente sul surriscaldamento del pianeta. Lunedì 15 novembre alle ore 20,45, Fabio Ciconte, autore del libro “Fragoled’inverno. Perché scegliere cosa mangiare salverà il pianeta e il clima”, ambientalista dell’Associazione Terra, dialogherà con Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia e confcooperative nazionale e, da pochi mesi, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati nel rispetto delle norme anti Covid 19.