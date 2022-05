Continua il ciclo di dialoghi sull'archeologia: focus sull'origine e il significato dei musei

Quinto appuntamento del ciclo "Archeologia in dialogo. Il Museo A. Santarelli come luogo di relazioni, ricerca, conservazione", a cura di Italia Nostra Sezione di Forlì e dell'Associazione culturale "La Foglia", con il patrocinio della Società di Studi Romagnoli e del Programma S.F.E.R.A. dell'Università di Parma. Venerdì 6 maggio, alle 17, al Circolo Aurora sarà Carlo Peretto dell'Università di Ferrara a toccare il tema "Tra storia dell’uomo e storie di musei".

Gli organizzatori presentano così l'incontro: "Pensare, allestire e gestire un museo è una questione fondamentale per una nazione che si presenta al mondo con un patrimonio inestimabile. Basti pensare che i musei in Italia sono nell’ordine di 5.000. Essi conservano la memoria di eventi più o meno antichi ed attuali, discutendo talvolta del possibile futuro. Investono tutti i settori della nostra multivariata cultura, conferendo valore e significato alla nostra storia che si protende su tempi lontani, soltanto oggi compresi nella loro interezza. Una storia di milioni di anni che una società moderna, oggi ancor più di ieri, deve essere posta nelle condizioni di comprendere e conoscere. Discutere dell’origine dei musei e del loro significato nel contesto della nostra società sarà l’argomento della conferenza del Prof. Carlo Peretto. Non si parlerà solo di teoria e mera speculazione, ma al contrario l’incontro si articolerà nella discussione di esempi e scelte espositive e comunicative note in un contesto nazionale e internazionale al fine di porsi l’interrogativo di come si possano superare stagnazione e disaffezione di ambienti, spesso locali, privi delle necessarie sensibilità e determinazione".

Carlo Peretto, professore onorario di Antropologia all’Università degli Studi di Ferrara, ha presieduto congressi nazionali e internazionali, tra questi quello mondiale di Preistoria e Protostoria che si tenne a Forlì nel 1996. Ha coordinato progetti di alta formazione e di ricerca scientifica finanziati dalla UE, come il Dottorato internazionale in Quaternary and Prehistory. Presidente di Corsi di Laurea, tra queste la magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia.

Ha diretto Istituzioni scientifiche quali l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. È stato ed è titolare di scavi archeologici (per il nostro territorio il sito di Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo).b Ha collaborato all’allestimento di Musei locali e nazionali. Membro del Consiglio scientifico del Muséum national d’Histoire naturelle di Parigi, è stato incaricato della valutazione del Musée de l’Homme (Parigi). Autore di circa 600 pubblicazioni e di numerosi volumi si ricorda Storie di Musei e musei per la storia, 2019, ARACNE editore.

Ingresso libero con mascherina FFP2

Per informazioni: 3474017868, forli@italianostra.org