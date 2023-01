Continua la rassegna teatrale dialettale a San Martino in Villafranca con “Mi mujer vedva”

Venerdì 13 gennaio, alle ore 21.00, nella Sala Parrocchiale "Stefano Garavini", via Lughese 135, San Martino in Villafranca, per la sesta rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet (Quattro risate con il nostro dialetto)", la Compagnia dei Giovani di Chiusura Aps di Imola presenterà la commedia dialettale “Mi mujer vedva”, tre atti di Lucchini e Palmerini, regia di Luciano Famè.

Una moglie innamorata del proprio marito e Nino,un marito innamorato della propria moglie. Quale condizione più dolce e romantica si potrebbe desiderare se non fosse che l’uomo che occupa il cuore di Lella non è l’attuale marito, di cui è comunque innamorata, ma quello defunto, il povero Fiffo. Povero Nino! costretto a vivere un menage familiare di questo tipo, un “triangolo col morto”. La faccenda poi si complica con la comparsa di alcune figure emblematiche che allontanano ancora di più Lella dal marito. Tutto sembra andare a rotoli, ma Nino ha ancora un asso nella manica da giocarsi, per risolvere a suo favore la situazione e recuperare l’amore della moglie. Ma basterà? Nell'occasione il pubblico potrà votare l'attrice o l'attore che ha fatto più divertire. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: Gilberto Laghi 3487443860; printservicefc@yahoo.com.