Continua la stagione dialettale del Teatro Verdi: in scena la compagnia "Dla Parocia" di Carpena con "Eredite Maledetta”

Continua la stagione dialettale del Teatro Verdi di Forlimpopoli: il 21 luglio alle 21:15 arriverà la compagnia "Dla Parocia" di Carpena con "Eredite Maledetta”.

In una famiglia già povera le disgrazie non vengono mai da sole quando cominciano non finiscono più. Un giorno una fortuna improvvisa sembrava poter risolvere tutti i problemi, ma trattandosi di un’eredità lasciata alla signora Maria da un suo ex fidanzato… Cosa succederà con il marito? L’accetterà o peggiorerà la situazione famigliare facendola diventare una Eredità Maledetta?

Per info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530. Ingresso unico € 8,00