Continua 'PerCorso di Fumetto' con gli autori Onofrio Catacchio e Davide Reviati

'PerCorso di Fumetto', è il Corso gratuito per tutti alla seconda edizione, promosso dalla Fumettoteca Regionale. Per il terzo incontro, martedì 3 ottobre, sarà presente l'autore Onofrio Catacchio, docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e disegnatore bonelliano, mentre al quarto incontro, venerdì 6 ottobre, è il turno dell'autore ravennate Davide Reviati.

L'iniziativa promossa dall'Avis Comunale e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con i patrocini del Comune di Forlì e della Azienda Unità Sanitaria della Romagna, è un'occasione più unica che rara, la possibilità a costo zero di imparare nozioni sul fumetto e partecipare con gli studenti delle quarte e quinte superiori alla seconda edizione del Contest gratuito a premi, intitolato 'Fatti di... Sangue', con la realizzazione di una breve storia autoconclusiva, due tavole, affine alla conoscenza/promozione del sangue che vede un riconoscimento e il premio in denaro per i primi tre vincitori.

Per iscrizione, Regolamento e informazioni al Contest, dal 20 settembre, sito Avis https://www.avisforli.it I 10 incontri del Corso 'PerCorso di Fumetto' si terranno presso la sede Avis Forlì in via G. della Torre 7, il martedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00 fino al 27 ottobre. Per informazioni Fumettoteca 339 3085390 (ore 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it