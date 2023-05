Continuano le conversazioni su "Filosofia e dintorni": si affronta il tema della morte

Giovedì 11 maggio alle ore 20,30, in Salone Comunale si svolgerà la terza serata del ciclo di incontri a tema filosofico, dal titolo "Filosofia e dintorni". Manuela Racci sarà, come sempre, la direttrice d'orchestra di queste sere, ad accompagnarla ci sarà Fabrizio Ragni che è anche l'ideatore e l'organizzatore di questi incontri e confronti a tema filosofico ed esistenziale.

Giovedì insieme affronteranno il tema della morte, inteso a seconda delle differenti interpretazioni, sia come atto finale, sia come rinascita all'interno di un processo di trasformazione. Racci coinvolgerà il pubblico presente in un viaggio esplorativo: si partirà, come fatto per le precedenti tematiche affrontate, dall'antica Grecia che è la culla della civiltà occidentale. Seguiranno poi altre profonde riflessioni di filosofi e pensatori che arricchiranno la serata.