"Controvento": il ibro di Loretta Olivucci racconta usi, ricordi, persone del passato

Sabato 4 marzo, a Palazzo Albicini, alle ore 17,30, il Centro Culturale L'Ortica e l'Associazione Aurora presentano il libro "Controvento" di Loretta Olivucci. Una miscellanea di racconti e poesie, che appare come una capsula del tempo che si propone di conservare e di far giungere alle future generazioni usi che si stanno perdendo, ricordi del passato che già svaniscono, persone delle quali non si vuole che il ricordo svanisca. La società di ieri e quella di oggi, la natura e l'ambiente, la famiglia sono i temi sui quali si snoda il filo della penna di Loretta.

I racconti trattano particolarmente di donne: donne forti, coraggiose, sagge, speciali, ma il vero protagonista dell’intera raccolta è il dialetto romagnolo: detti e proverbi della tradizione di questa lingua, racconti e zirudële... Gabriele Zelli introduce il libro e dialoga con l'autrice.