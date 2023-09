Conversazione con Pino Aprile a Premilcuore sul libro "Il Nuovo Terroni"

Prezzo non disponibile

Sabato 16 settembre, alle 17.30, Pino Aprile presenterà il suo libro "Il Nuovo Terroni", presso la Sala Francesco Ricci in Via Roma a Premilcuore. Gianni Tadolini introdurrà il tema e modererà il dibatitto durante la conversazione con l'autore, soffermandosi in particolare sul problema della sanità pubblica e sulle differenze tra Nord e Sud.

Pino Aprile, nato a Bari ed ora residente a Roma, è un giornalista, saggista e storico della "Questione Meridionale"; ha lavorato in Rai al settimanale di approfondimento del Tg1, di TV7 e con Sergio Zavoli nell’inchiesta a puntate “Viaggio nel Sud”; a vent’anni era già cronista alla “Gazzetta del Mezzogiorno” ed è stato vicedirettore di “Oggi” e direttore di “Gente”. La professione lo ha portato a viaggiare ovunque nel mondo, fu il primo a intervistare in carcere Mehmet Alì Agca, l’attentatore di papa Giovanni Paolo II e, il 9 novembre 1989 fu testimone oculare della caduta del muro di Berlino.