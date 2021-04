"Conversazioni di genere": la lotta alla violenza nel segno di libertà e democrazia

In occasione del 76° anniversario della Liberazione d’Italia l'Associazione Sartoria Teatrale di Forlì ha scelto di declinare i temi propri della democrazia e delle libertà costituzionali organizzando un dibattito dal titolo "Conversazioni di genere", incentrato sui temi dei diritti delle donne, della parità e dell’uguaglianza di genere, del contrasto alle discriminazioni e alle violenze contro le donne.

Partendo da un'idea della poetessa Emma Serpa lunedì 19 aprile, alle 17.00, si tiene una conferenza da remoto che raccoglierà diverse personalità per approfondire il tema da diverse angolazioni in una sorta di tavola rotonda virtuale. Moderati dalla giornalista Stefania Polidori, interverranno: Davide Conti, storico, Roberta Mori, avvocata e Consigliera regionale Emilia-Romagna, Maria Antonia Avati, regista e scrittrice, Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna, Mattia Scaramuzzo, producer "Cineincontriamoci", Silla Bucci, sindacalista, Caterina Rondelli, psicologa e picoterapeuta. Per seguire l'incontro è necessario inviare una mail a: eserpa@libero.it chiedendo di poter assistere. L'evento è patrocinato dal Comune di Civitella di Romagna.