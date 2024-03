"Conversazioni in Biblioteca", al Liceo Morgagni incontro alla scoperta della poetessa Vivian Lamarque

Proseguono mercoledì 6 marzo le Conversazioni in Biblioteca del Liceo Morgagni: la professoressa Signani Serena condurrà il pubblico alla scoperta della poetessa italiana Vivian Lamarque, partendo da L’amore da vecchia, per cui ha vinto il premio strega per la poesia nel 2023. Lamarque è nata a Tesero, in provincia di Trento, il 19 aprile del 1946, è poetessa e traduttrice e gran parte della sua produzione poetica è stata raccolta nell’Oscar Mondadori Poesie 1972-2002. La partecipazione alle Conversazioni in Biblioteca è riconosciuta valida ai fini dell’aggiornamento professionale per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, iniziativa formativa numero 133511 su portale Sofia, ma la partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza. Nei giorni delle Conversazioni in Biblioteca, si potrà anche accedere ai servizi di prestito. L'incontro si terrà alle 15 nella Biblioteca Marzia degli Ordelaffi, del Liceo Morgagni in viale Roma 3.