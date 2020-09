La Coppa Romagna ricorda Fellini. Le auto storiche attraversano la città

Domenica 27 settembre è in programma a Forlì la Coppa Romagna, manifestazione per auto d’epoca organizzata dal Club Hermitage federato Asi di Forlì e che prevede, per questa XV° edizione, il ricordo di un grande romagnolo: il maestro Federico Fellini per i suoi 100 anni dalla nascita.

Le vetture storiche si allineano in Piazza Saffi fin dalle 8.00 e la partenza della prima vettura è prevista alle 9.30 con destinazione Rimini. Grande novità del percorso 2020 è dato dal fatto che le vetture, subito dopo la partenza da piazza Saffi, percorreranno per intero il tratto di vie che, all’interno della città di Forlì, videro la prima competizione automobilistica del dopoguerra, il 1° Gran Premio città di Forlì e organizzata allora dalla Scuderia Arcangeli. La competizione si svolse nel 1947 e vide vincitore il mitico Tazio Nuvolari.

Le strade interessate in questo percorso cittadino saranno: viale Matteotti nell’intersezione con via Manzoni, direzione piazzale della Vittoria, viale della Libertà per chiudere in via Manzoni. Terminato il percorso cittadino, le vetture si dirigeranno verso la zona industriale dove, nel parcheggio del ristorante “Casa La Corte”, si svolgeranno 3 prove cronometrate per definire il vincitore del Trofeo Fellini 100. Questa manifestazione è anche una delle 5 manifestazioni valida per il Trofeo della Romagna.

Le auto poi si dirigeranno verso il mare con l’attraversamento dell’oasi faunistica protetta delle saline di Cervia per concludersi con una sfilata nel lungomare di Rimini con passaggio davanti allo storico Grand Hotel tanto caro a Federico Fellini. La Coppa Romagna fa parte della Giornata nazionale del Veicolo d'Epoca che coinvolge gli oltre 300 club federati Asi presenti in Italia che, con le loro auto storiche in altrettante piazze Italiane, celebrano questo grande evento nazionale.