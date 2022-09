Le auto storiche sfilano per la 27esima Coppa Romagna che ricorda Giovanni Pascoli

La XVII° Coppa Romagna, manifestazione culturale riservata ad equipaggi con vetture storiche certificate ASI, si svolgerà tra il pomeriggio di sabato 24 settembre e la domenica 25 settembre. La prima tappa prenderà il via alle 16,00 da piazza Garibaldi a Forlimpopoli mentre la seconda tappa partirà domenica 25 settembre alle ore 9,00, come tradizione, da piazza Saffi a Forlì.

La manifestazione è interamente organizzata dal Club Hermitage Veteran Engine di Forlì e fa parte del Trofeo Nazionale Marco Polo organizzato da ASI. Al sabato, dopo la partenza, le vetture storiche prenderanno direzione Bertinoro, con passaggio dalla centrale piazza della Libertà, proseguiranno per Polenta e Fratta Terme e raggiungeranno Carpinello, ospiti della famiglia Guidi e del suo Emporio, presso la struttura Albisole, per una simpatica prova di abilità. Alla domenica il percorso è più lungo in quanto, dopo la partenza e aver percorso le strade del circuito cittadino che vide trionfare Tazio Nuvolari nel 1947 nel “1° circuito automobilistico città di Forlì”, le vetture prenderanno direzione Cesena per poi proseguire fino a San Mauro Pascoli con visita guidata a Villa Torlonia e al Parco Poesia Pascoli per rendere omaggio ad un altro Grande Romagnolo, il poeta Giovanni Pascoli. La manifestazione terminerà in un agriturismo della zona con pranzo e premiazioni.