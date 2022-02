“Coppia aperta, quasi spalancata”: Chiara Francini e Alessandro Federico portano al Mentore il testo di di Dario Fo e Franca Rame

Mercoledì 9 febbraio alle 21.00, la stagione del Teatro Mentore prosegue con un testo famosissimo: “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia e che in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposto in ben 30 teatri contemporaneamente. A portarlo in scena, oggi, sono Chiara Francini e Alessandro Federico, che ripropongono la classica commedia all’italiana con cui si racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese.

L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico. Lo spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia, facendo sorridere e riflettere. Alla regia Alessandro Tedeschi, luci di Alessandro Barbieri, scenografia di Katia Titolo, costumi di Francesca Di Giuliano, produzione Infinito Produzioni.

Lo spettacolo è compreso nell'abbonamento cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18 euro. Per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com.