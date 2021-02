Le "coppie da fumetto" festeggiano San Valentino: da Minnie e Topolino a Eva Kant e Diabolik

Il 14 febbraio, Festa degli innamorati, alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" di Forlì, si propone l'originale allestimento dell'esposizione "Balloon e Fumetto, Amore Perfetto!", visitabile anche nella versione online sul sito della Fumettoteca. La Festa di San Valentino, come ogni anno trova nella sede fumettotecaria un incontro aperto tra il pubblico e i fumetti, o meglio, gli innamorati a fumetti fra baci Perugina ed albi in omaggio. Esclusiva occasione per conoscere e scoprire, o riscoprire, le "coppie fumettistiche", fra le quali Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, ma anche Flo e Arturo, Petronilla e Arcibaldo, Eva Kant e Diabolik, Lois Lane e Superman. L’arte fumettistica, come appunto l’amore, è una rivelazione improvvisa e una meravigliosa scoperta. Quindi, in occasione del "Valentine's Day" targato 2021 la Fumettoteca Regionale invita, nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid19, gli interessati che potranno trovare dal 14 al 20 febbraio, oltre a un percorso espositivo dedicato, anche una dolce sorpresa.



Il San Valentino è un evento che, all'interno del ricco calendario di iniziative fumettotecarie, offre a tutti i forlivesi una proposta di stimolo per la conoscenza e la riscoperta della produzione fumettistica e, al contempo, valorizzarne la ricchezza che questa produzione culturale e artistica è in grado di comunicare alla società, a Forlì stessa. I prodotti della letteratura disegnata che vengono presentati per l'occasione, rappresentano una piccola parte di quella produzione allineata al concetto di amore/fumettistico. Un viaggio virtuale nella produzione della Nona Arte attraverso le testate dedicate al tema delle coppie consolidate, indissolubile, relegate nei fumetti con accoppiata di partner. Il fumetto è, senza alcun dubbio, un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e grazie a validi autori, le parole e le immagini si trasformano in una storia della Nona Arte capace di conservarne la forza e di enfatizzarne la straordinaria qualità letteraria. Nel leggere le storie a fumetti si possono anche provare intense emozioni, capaci di turbare ed indignare di fronte alle ingiustizie sociali, questo è un potere che la letteratura disegnata è in grado di avere.