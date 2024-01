"Corpo, corpi, emozioni: il valore della corporeità nell'infanzia" al Monte di Pietà di Forlì

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì prosegue il progetto di valorizzazione degli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, con un progetto sull’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, visitabile fino all'11 febbraio, cui sono associati diversi incontri collaterali volti ad approfondirne le tematiche. Il prossimo incontro, fissato per giovedì 18 gennaio, alle ore 17.30, sempre negli spazi espositivi di Corso Garibaldi 37, a Forlì, sarà con la prof.ssa Silvia Demozzi e si concentrerà sul tema del corpo nell'infanzia.

Il riconoscimento del corpo, dei corpi, dell'infanzia è un processo tuttora in corso: ancora oggi, seppur con grandi differenze rispetto al passato, i bambini faticano ad essere riconosciuti nella loro autonomia di soggetti.

Silvia Demozzi, professoressa di Scienze dell'Educazione all'Università di Bologna, terrà una conferenza dalla parte dell'infanzia, riflettendo sulla relazione tra adulti e bambini.

L'intervento muoverà da due considerazioni: da un lato, il corpo dell'infanzia come linguaggio originario ed espressione di un'emotività altrimenti trattenuta, dall'altro il rispetto nei confronti di un mondo-bambino che è altro, un diverso mai totalmente conoscibile, mai completamente riconducibile al mondo degli adulti, per quanto sempre in relazione con questo.

L'incontro è ad ingresso libero e rivolto a un pubblico adulto.