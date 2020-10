Una corsa contro la violenza: scatta in centro la Strawoman

Dopo il rinvio della scorsa primavera, la StraWoman arriva per la prima volta a Forlì nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti domenica 22 novembre in Piazza A.Saffi per sostenere il no alla violenza sulle donne. La corsa parte alle 10.

Un percorso di 5 km non competitivi tra le vie del centro storico di Forlì, in cui si mescolano architetture e stili diversi: romanico, medievale, rinascimentale fino ad arrivare al razionalismo del periodo fascista.

E' possibile iscriversi online pagando la quota di €10. Compresi nell'iscrizione il race kit, la maglia ufficiale dell'evento e la medaglia di partecipazione.