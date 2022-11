Corso di Basic Life Support and Defibrillation adulto-pediatrico all'Orto del Brogliaccio

Orto del brogliaccio è lieta di presentare Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) Adulto/Pediatrico (Linee Guida Ilcor 2021-2025).



SABATO 26 NOVEMBRE 2022 dalle 09:00 alle 13:30 presso A.p.s Orto del brogliaccio Via Orto del fuoco 1/A, Forlì.



In Italia ogni anno vengono colpite da arresto cardiaco più di 60 mila persone l’anno circa 164 ogni giorno con percentuali di sopravvivenza vicino allo zero senza un intervento immediato. Con le manovre BLS le possibilità di sopravvivenza di una vittima aumenta di tre volte ed è proprio questo lo scopo principale del corso, diffondere la cultura del primo soccorso a tutta la comunità, insegnando alcune semplici manovre di rianimazione che possono essere decisive per salvare una vita umana.



Ma cosa si intende per BLSD?



E’ l’acronimo BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), ovvero il sostegno di base alle funzioni vitali e la defibrillazione, identifichiamo tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) ed altre manovre che consentono il sostegno delle funzioni vitali.



Attraverso il corso di formazione BLSD i partecipanti potranno apprendere le tecniche relative alle manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulto, bambino, lattante, e l’uso del defibrillatore semiautomatico.



Inoltre i partecipanti impareranno ad affrontare una situazione di emergenza e a eseguire le manovre di disostruzione sui soggetti sopra riportati.



Il corso BLSD-PBLSD è aperto a tutti (dai 16 anni). Non è necessario avere una formazione pregressa sull’argomento. Rilascio manuale IRC aggiornato con le ultime linee guida internazionali. Rilascio CARD plastificata ed abilitazione biennale Europea all'uso del DAE.



Il corso sarà tenuto da Antonio Russo Direttore IRC (Italian Resuscitation Council) in materia di rianimazione cardiopolmonare Adulto/Pediatrico e Gestione del Trauma Pre-Ospedaliero. Informazioni, Costo ed iscrizioni al +39 327 985 9520 o all'indirizzo mail ortodelbrogliaccio@gmail.com. Anche tu puoi contribuire a salvare una vita.