Un corso di formazione per imparare a leggere le etichette con un esperto di nutrizione

Sabato 13 aprilesi terrà a Forlì il 3° corso di formazione dal vivo “A LEZIONE DI ETICHETTA” a cura del portale ciboserio.it. Una giornata di workshop formativo indirizzata in primis a tutti coloro che vogliono approfondire la tematica della lettura delle etichette, della conoscenza nutrizionale degli alimenti, della filiera e delle tecnologie produttive dei prodotti alimentari oggi in commercio.



Il workshop di formazione è indirizzato quindi sia ai professionisti del mondo sanitario e della gastronomia (medici, nutrizionisti, dietisti, fisioterapisti, personal trainer e laureati in Scienze Motorie, Chef e altre figure del mondo gastronomico), ma sarà aperto anche a istruttori e insegnanti olistici, atleti e persone interessate alla materia.



Il corso si tiene presso la sede di Casa Romagna a Forlì, in Piazza Aurelio Saffi, 45 all’interno del Palazzo Talenti Framonti e prevede un numero massimo di 40 partecipanti. Verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione e il materiale didattico del corso in formato PDF.



Il corso è tenuto da Gianpaolo Usai, fondatore del sito sulla educazione alimentare e spesa consapevole www.ciboserio.it



Gianpaolo Usai, esperto di nutrizione ed etichettatura alimentare, si occupa dello sviluppo di progetti di educazione alimentare in tutta Italia ed è autore di testi di riferimento sulla spesa consapevole quali Inganno Alimentare (2015) e Cibo Serio (2016). Il relatore è diplomato in Nutrizione presso CNM Italia, collabora con il network di professionisti della salute de L’Altra Medicina e della Medicina di Segnale. Inoltre scrive di alimentazione e spesa consapevole sul quotidiano online L’Indipendente.



DATA E LUOGO DEL CORSO



Sabato 13 Aprile 2024



Il corso si svolge a Forlì in Piazza Aurelio Saffi n°45 presso Casa Romagna (Palazzo Talenti). L’orario del corso è 09:00-18:00



PAUSA PRANZO



Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00. Per chi volesse, sarà possibile pranzare con menù a prezzo fisso presso l’osteria in sede di Casa Romagna. All’interno della sede Casa Romagna sono presenti anche bar e pizzeria. I lavori riprendono alle 14:00 e si concluderanno alle 18:00.



PROGRAMMA SOMMARIO DEL CORSO



Lettura delle etichette

Marketing, pubblicità e diciture ingannevoli

Tracciabilità della filiera dei prodotti

Claims nutrizionali e della salute presenti in etichetta

Differenze tra Biologico UE e Non-UE

Tecnologie produttive degli alimenti

Etichettatura europea Nutri-Score

Etichettatura italiana Nutrinform Battery

Novel Food della UE: farine di insetti, carne coltivata, ecc.

Info nutrizionali di un prodotto

Le APP per fare la spesa e mangiare sano

Informazioni non dovute in etichetta: casi

Pesticidi e limiti massimi negli alimenti

I prodotti con certificazione DOP e IGP

Additivi alimentari: approfondimento

Zuccheri, dolcificanti: approfondimento

Zone FAO della pesca e consumo di pesce: approfondimento

Filiera corta, piccoli produttori e acquisto locale in Italia (GAS, mercati cittadini, ecc.)

Il piatto sano dell’Università di Harvard (piatto unico)



COSTO DEL CORSO



Il corso formativo “A LEZIONE DI ETICHETTA” ha un costo di 60,00 euro per ciascun partecipante. Verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato di partecipazione e il materiale didattico del corso in formato PDF.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE



Si chiede gentilmente di contattare la Segreteria organizzativa tramite telefono o e-mail:





e-mail: info@ciboserio.it