Pavimento pelvico: 3 incontri per conoscere l’alleato delle donne nel parto e post parto

il costo di iscrizione è di 75€ per singolo incontro o di 190€ per l’intero ciclo

Presso il Primus Forlì Medical Center si tiene “Nascita consapevole”, un ciclo di 3 incontri (30 maggio, 13 giugno, 24 giugno, dalle ore 18.00 alle 19.00) dedicati alle donne in gravidanza e alle neomamme per imparare a percepire il pavimento pelvico, comprenderne l’anatomia e le numerose funzioni; per aumentare la propria consapevolezza e vivere la gravidanza e il post parto con maggiore serenità; per confrontarsi con professioniste esperte e dedicate.

Relatrici dei corsi sono la dott.ssa Angela Bandini, ginecologa; la dott.ssa Veronica Pegoraro, ostetrica; dott.ssa Chiara Fabbri, fisioterapista del pavimento pelvico; dott.ssa Sara Milani, psicoterapeuta e istruttrice Mindfulness.

All’inizio di ogni incontro si effettueranno l’auscultazione del battito cardiaco fetale e la misurazione della pressione arteriosa delle partecipanti che, durante i tre incontri, apprenderanno come una preparazione mirata del perineo al parto consenta di ridurre il rischio di lacerazioni e di migliorare gli esiti perineali nel post parto, sperimenteranno inoltre la tecnica della visualizzazione guidata, con l’obiettivo di rilassarsi, imparare ad utilizzare il respiro e migliorare la percezione di sé e del proprio pavimento pelvico.

L’agenda degli eventi

30 maggio 2022 : “La conoscenza” Il primo incontro è rivolto a donne in gravidanza e neomamme, per aumentare la propria consapevolezza: cosa è, dove è localizzato il pavimento pelvico, a cosa serve, come si può allenare e come eseguire il massaggio perineale per aiutare i tessuti a elasticizzarsi, evitando lesioni durante il parto e facilitare la riparazione dei tessuti nel post partum.

13 giugno 2022 : “Le vocalizzazioni” Questo incontro è volto ad apprendere le vocalizzazioni (o “canto carnatico”). Si tratta di una tecnica di auto-sostegno che consente di prendere coscienza di sé e dei movimenti del pavimento pelvico attraverso la voce, in base alla posizione che si assume e della vocale emessa. È un potente strumento sia per prendere contatto con il proprio bambino sia per gestire al meglio gli ultimi mesi di gravidanza ed il parto.

24 giugno 2022 : “La percezione” Il terzo evento è dedicato sia alle donne in gravidanza che nel post partum e vuole fornire una conoscenza dei cambiamenti della muscolatura del pavimento pelvico a seconda delle posizioni che si assumono (anche con basculamento del bacino, antiversione e retroversione) e quindi far comprendere alle donne i movimenti più utili in fase di travaglio, di parto e nel post partum.

Per info e prenotazioni: 0543 804311 - www.primusforlimedicalcenter.it