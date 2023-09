Corso di primo intervento sanitario gratuito per la cittadinanza

Come ogni anno, la Pubblica Assistenza Città di Forli OdV organizza corsi di Primo Intervento Sanitario gratuti rivolti alla cittadinanza e ad aspiranti nuovi volontari. L'associazione è presente sul nostro territorio dal 1992 ed effettua quotidianamente trasporti in ambulanza e con automezzo attrezzato per trasporto disabili. Realizza corsi di formazione di primo soccorso e di rianimazione cardio polmonare per la cittadinanza, le scuole e aziende.

Il corso si svolgerà presso i locali della Fabbrica delle Candele in Piazzetta Corbizzi 9/30 nelle serate del 2. 5, 9, 12, 16, 19 e 23 ottobre dalle ore 20.00. Tra gli argomenti trattati: traumi e ferite, disostruzione delle vie respiratorie negli adulti e pediatrica, massaggio cardiaco, comunicazione con 118, incidenti domestici e presentazione dell'attività di protezione Civile Anpas. Il corso è propedeutico per il percorso di formazione di coloro che vogliono condividere la nostra esperienza di volontariato. L'associazione ricerca volontari per la figura di soccorritore in ambulanza e autista soccorritore sui mezzi per trasporto disabili.