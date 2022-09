Parco Nazionale Foreste Casentinesi: un corso per riconoscere gli ungulati

Prezzo non disponibile

Sabato 24 settembre si tiene il "Corso riconoscimento Ungulati del Parco Nazionale Foreste Casentinesi" a Premilcuore, dalle 9.30 alle 18.30.

Il corso (costituito di una parte teorica ed una pratica) ha l’obiettivo di fornire alcune nozioni di base per poter essere in grado di riconoscere i principali ungulati presenti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Durante la parte teorica, verranno fornite indicazioni sulla morfologia, habitat, alimentazione, etologia, fenologia, strategie di riproduzione.

Il corso vedrà svolgere la sua parte pratica con un’escursione nel Parco Nazionale, durante la quale sarà possibile effettuare osservazioni dirette delle principali specie presenti nel Parco, con particolare riferimento al Cervo, che in questo periodo inizia il suo periodo riproduttivo.

Il corso si inserisce nel programma delle attività promosse dalla Carta del Turismo Sostenibile CETS, col sostegno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Programma

– Ore 8.45: ritrovo presso il Centro Visite del parco Nazionale a Premilcuore

– Ore 9.00 - 11.00: lezione teorica.

– Ore 11.15: inizio parte pratica/escursione

– Ore 18.30: Termine escursione

Itinerario: Premilcuore – M.te Tiuravento – M.te Arsiccio – Premilcuore.

Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, pile leggero, kway/giacca impermeabile/gore-tex, berretto/bandana, occhiali da sole, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

Guida: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale).

N.B. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.

Per iscrizioni: https://www.romagnatrekking.it/corso/corso-riconoscimento-ungulati-parco-nazionale-foreste-casentinesi-cervo-daino-capriolo-cinghiale/