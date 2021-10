Foglie, fiori, bacche,corteccia: un corso di stampa botanica allo Spinadello

Domenica 10 ottobre, a partire dalle 14:30, lo Spinadello ospiterà un corso di stampa botanica, ovvero di eco-printing, una tecnica di stampa su stoffa e carta che prevede l’uso esclusivo di elementi naturali come foglie, fiori, bacche, corteccia, scarti alimentari e segue un procedimento di lavoro a basso impatto ambientale.

Durante la giornata i partecipanti potranno imparere a riconoscere quali alberi possono essere utilizzati per questa tecnica , osservandoli dal vivo nell’area verde che circonda l’acquedotto all’ingresso di Forlimpopoli, scoprendo anche tutti i passaggi per realizzare manufatti unici e in sintonia con la natura.

Il Punto di ritrovo è fissato per le 14.30 presso l’acquedotto, in via Ausa Nuova 741 a Forlimpopoli (FC). Il corso si svolgerà all’aperto (ma in caso di maltempo ci si sposterà nei locali interni all’acquedotto nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e contrasto al Covid-19).

Il costo è pari a 35 euro comprensivo di tutti materiali, tra cui una tovaglietta americana e un quaderno in carta riciclata che realizzerete a mano con la tecnica della rilegatura giapponese. Per i bambini sotto gli 8 anni la partecipazione è libera.

Per prendere parte al corso è necessaria la prenotazione via mai a spinadello@gmail.com o telefonicamente chiamando Martina al 339 6156687 o Rossana al 334 5400161

L’Evento è realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli, Unica Reti Spa, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...