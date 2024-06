Corte Masini riprende vita in estate tra letteratura, musica e vini

La Fondazione Masini, che ha sede presso Palazzo Sangiorgi, già dalla scorsa estate ha rinnovato lo spazio estivo, uno splendido giardino che, in occasione dell’edizione 2024 della rassegna “Corte Masini”, sarà nuovamente aperto al pubblico in maniera gratuita per valorizzare il lavoro di ripristino che l’amministrazione comunale ha promosso con una serie di lavori di manutenzione volti a rinnovare questo bellissimo e storico spazio.

Gli appuntamenti, proposti in due periodi, il primo dal 2 al 31 luglio ed il secondo dal 3 al 19 settembre, hanno lo scopo di esplorare e mettere in relazione ambiti artistici differenti con il comune denominatore della musica, dando luogo ad una programmazione ricca e di qualità, suddivisa in maniera tematica tra le serate del martedì, del mercoledì e del giovedì. Tutti i martedì di luglio “Note di lettura” metterà in relazione autori, editori, poeti e scrittori, accompagnati da momenti musicali a cura dei giovani talenti dell’Istituto Musicale Masini. Ogni mercoledì di luglio “Vini & Vinili” metterà in stretta relazione i vini del territorio con la musica ascoltata attraverso i vinili presentati da collezionisti ed esperti del settore. Tutti i giovedì di luglio “Musica in Corte” offrirà una serie di concerti di musica colta proposti dai docenti dell’Istituto Masini.

Nelle serate sarà sempre possibile degustare proposte di vini e cocktail. Le iniziative sono organizzate dalla Fondazione Angelo Masini di Forlì.

Le serate ad ingresso gratuito inizieranno alle ore 18.30 con accesso da Via Gaddi. In caso di maltempo si svolgeranno all’interno della Sala Sangiorgi con ingresso dal cortile di Via Gaddi. Per info 0543 33598 - 388 8356551