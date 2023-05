Corte San Ruffillo celebra "Il vino nell'arte"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Siamo stati molto fortunati, la tragedia dell’alluvione anche se ha danneggiato i nostri campi, ha risparmiato le nostre strutture. Per reagire positivamente, abbiamo deciso di proporre un'esperienza che coniughi due delle nostre passioni, il vino e l'arte". Corte San Ruffillo, ospiterà pertanto nella giornata di venerdì 9 giugno l’evento “Il vino nell'arte", a partire dalle ore 19:45.

Sabrina Marin, storica dell’arte, racconterà il vino nei grandi capolavori d’arte. Grazie alle suggestive immagini che verranno proiettate nella Sala dei Cipressi, sarà un piacere scoprire che il vino nell’arte non è stato soltanto tema centrale di convivialità, allegoria dell’amore ed elemento sacro del sangue di Cristo, ma anche elargitore di gioia, e talvolta oblio da parte di pittori che ne fecero largo uso. Un percorso storico artistico costellato di aneddoti e accadimenti che da sempre legano il vino all’arte sacra e profana. Tra le tante opere proiettate non mancheranno il Bacco di Caravaggio, I Baccanali di Tiziano, fino alle scene di seduzione di Jan Vermeer per giungere ai caffè di Parigi di Eduard Manet.

In seguito alla conferenza, Corte San Ruffillo propone una cena. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0543 934674 – Cell anche whatsapp: 348 9404101 Mail: info@cortesanruffillo.