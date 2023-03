Grande show di Carnevale, Lunetta Savino, Giammarco Tognazzi, 50 anni per gli Arancia Meccanica: ecco il fine settimana forlivese

Oltre alle feste di Carnevale, si riempiono i palchi dei teatri: al Diego Fabbri Lunetta Savino è protagonista de "La Madre", mentre Giammarco Tognazzi porta a Predappio "L'onesto fantasma". Parlando di musica da non perdere un concerto benefico della band storica forlivese Arancia Meccanica e l'esibizione del pianista Filippo Gamba. Inoltre il territorio, andando verso la primavera, riapre le porte ad una serie di interessanti visite guidate. Ma non è tutto. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Grande show per Carnevale

In occasione delle celebrazioni del Carnevale 2023, a Forlì sbarca La compagnia di Icaro, palcoscenico straordinario di acrobazie sui trampoli e grandi apparati scenici con artisti circensi internazionali: l’appuntamento è fissato per domenica pomeriggio in Piazza Saffi. “Il sogno di volare si realizza con la fantasia”: questo il filo conduttore delle performance itineranti degli acrobati che trasformeranno il centro storico e la splendida cornice di Piazza Saffi in un grande circo all’aria aperta. Anche Predappio si appresta a festeggiare il Carnevale e lo fa con due appuntamenti: sabato nell'area dell'ex Foro Boario va in scena Predappio Carnival Party, particolarmente dedicato ai giovani con tanta musica e divertimento. Maschere, animazioni, giochi e gastronomia sono invece gli ingredienti di base del Carnevale di Fiumana, grande festa popolare che viene organizzata da oltre trent'anni.

Sui palchi

Nuovo appuntamento con la grande prosa al Teatro Diego Fabbri di Forlì: venerdì, sabato e domenica, Lunetta Savino sarà protagonista sul palcoscenico con "La Madre", primo adattamento italiano del testo di Florian Zeller. Come consuetudine tutti gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro sabato. Ultimo appuntamento, sabato, con la rassegna A Teatro in Famiglia per la Stagione 2022/23 del Teatro Dragoni di Meldola: in scena Andrea Lugli, della compagnia Il Baule Volante, con L’acciarino magico, spettacolo tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen. Sul palcoscenico, insieme all’attore, l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi. Il Teatro Comunale di Predappio, domenica, ospita lo spettacolo "L'onesto fantasma" con Giammarco Tognazzi, Renato Marchetti, Fausto Sciarappa: alternando momenti realistici a scene shakesperiane, la commedia è un modo orignale di rileggere l’Amleto dal punto di vista del fantasma.

In musica

Un concerto benefico della band storica forlivese Arancia Meccanica, che “racconterà” la storia del Rock, attraverso canzoni e musica dagli anni '70, fino alla fine del '900: lo farà in un'occasione speciale, che corrisponde al 50esimo anniversario della formazione del gruppo. L'appuntamento è al Naima Club venerdì. Sabato invece Forlì verrà sommersa dalla cultura Hip-Hop: allo Smoking Club arriverà il contest che ha dato voce all'arte urbana e porta il nome di Hood urban contest, concorso di brani. Concerto da non pedere quello che si terrà presso sala Sangiorgi di Forlì venerdì: sul palco uno dei più prestigiosi pianisti italiani, Filippo Gamba. Il programma, che comprende l’op.106 una delle più importanti e difficili Sonate di Beethoven, sarà introdotto da una “Gioda all'ascolto” a cura della musicologa Marinella Ramazzotti. Gamba terrà, sabato, anche una masterclass aperta al pubblico. Domenica al Ridotto del Teatro Diego Fabbri tornano, con un evento speciale, i “Quadri Musicali – Scuola dello spettatore”, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura: sarà Marco Fracassoni il protagonista della domenica di musica e cultura al ridotto del Teatro Cittadino. Per Forlimpopoli Folk Club, domenica, la Sala Aramini ospita il Claudia Bombardella Trio con "Memoria degli alberi": un viaggio fra le radici del mondo che si intrecciano e lasciano emergere le memorie.

Alla scoperta del territorio

Riparte l’iniziativa “Sabato al Centro visite” all’ex deposito delle corriere, oggi Ex Atr, con le aperture del centro visite di In Loco. Il Museo Diffuso dell’Abbandono è una novità: durante le aperture saranno organizzati piccoli eventi collegati al museo come passeggiate, esplorazioni, giochi urbani e incontri. Riprendono domenica anche le attività di Spinadello Centro visite partecipato con l’apertura che propone la prima delle novità per quest’anno: la possibilità di partecipare, in occasione di ogni prima domenica del mese, a brevi visite guidate in compagnia di guide ambientali escursionistiche locali e di guide mountainbike. Partono sabato e domenica e diventeranno una costante fissa di ogni fine settimana a Bertinoro, le visite guidate all’imponente Rocca Vescovile che da un millennio domina il Borgo: oggi sede di un centro di Alta Formazione Universitaria dell’Ateneo di Bologna, la rocca medievale di Bertinoro nel 1177 ospitò l’imperatore Federico Barbarossa e dal XVI secolo fu sede vescovile.

Letteratura e aviazione

Venerdì la sala conferenze della Torre Numai, sede forlivese dell'Associazione Arma Aeronautica, ospiterà la conferenza pubblica dal titolo "Ricordando Carlo Seganti": aviatore forlivese al quale è intitolata la strada principale che conduce all'aeroporto cittadino, Carlo Seganti lega il suo nome alla riconosciuta abilità di pilota e a un innato coraggio che dimostrò anche in occasione dell'ultimo volo compiuto per cercare di localizzare un collega disperso nel Mediterraneo.Domenica al Teatro Novelli di Bertinoro si terrà la premiazione della Prima Edizione del Premio Letterario “Dante Arfelli” : con questo Premio, Bertinoro ricorda e celebra la figura di Dante Arfelli, illustre cittadino bertinorese e importante scrittore del dopoguerra apprezzato in Italia e all’estero.

Giornata internazionale della donna

A Meldola il programma di iniziative si apre con la presentazione del libro "La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi" di Thomas Casadei e Vittoria Maestroni, in programma per venerdì alla Biblioteca Comunale Torricelli: nel corso della serata interverrà Thomas Casadei, professore di Filosofia del Diritto presso l'Università di Modena e Reggio Emlia e co-autore del volume. Casadei sarà anche al museo Mambrini, a Pianetto di Galeata, per parlare di questa donna straordinaria vissuta al tempo della Rivoluzione francese e autrice della sovversiva “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”.

Arte a tutto tondo

Come si sa in febbraio ricorreva la Festa del Gatto: Barbara Spazzoli e Simona Palo, con un percorso tutto loro, danno appuntamento i sabato al Laboratorio d'Arte di Barbara: per l'occasione Spazzoli ai presenti il suo ultimo multiplo "Gatto" a tiratura limitata, in sintonia con Palo, che leggerà il racconto "Un gatto di cuori", dedicato all'Atelier della Pittrice, ed inserito nella sua ultima raccolta. S’intitola "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, da sabato sarà visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. Il cinquecentesco Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospita la manifestazione artistica culturale Picta, Rassegna Europea d'arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole: in esposizione circa 80 opere di maestri dell’arte italiana e continentale, espressioni di differenti modi di vedere e pensare degli artisti, accomunati dalla stesso amore per il colore e l’arte. E proprio nel ‘privilegio del colore’ il critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, ha individuato il filo conduttore del percorso espositivo. Le opere dell’artista cesenate Luciano Navacchia sono invece al Museo Archeologico di Forlimpopoli, con la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti”: il percorso espositivo si arricchisce, con l’allestimento nella Sala Mostre di una seconda sezione interamente dedicata alla produzione pittorica di Navacchia. In occasione della manifestazione mondiale 'International Mother Language Day - Giornata Internazionale della Lingua Madre' alla FumettoDANTEca, presso la sede fumettotecaria, è fruibile una specifica e mirata esposizione dedicata al 'padre' della 'lingua madre' italiana, Dante Alighieri: il sommo poeta farà compagnia al pubblico posto nel contesto dell'ampia produzione della Nona Arte, grazie al Social Community Hub, uno spazio esclusivo in continuo sviluppo e crescita, in grado di promuovere realmente le connessioni, la creatività e il divertimento dei giovani forlivesi. Nel Salone di Palazzo Morattini a Pievequinta è visitabile fino a sabato la mostra fotografica “Tracce di civilità contadina”, a cura di Radames Garoia: viene proposto il duro lavoro nella campagna romagnola, quando tutto si faceva a mano, un lavoro immane ed una fatica fisica oggi impensabile ed improponibile. A Portico e San Benedetto nel centenario di Iris Versari, è aperta a Teatro la mostra "Non era giusto non fare niente": attraverso le vicende della famiglia Baroncini la mostra vuole rendere omaggio alle 130.000 donne di oltre 40 nazioni deportate nel campo di Ravensbruck, la maggior parte delle quali non fece mai ritorno. La mostra divisa in tre sezioni presenta in particolare uno spaccato molto interessante sulla peculiare e tragica condizione delle donne deportate all'interno dei campi nazisti.