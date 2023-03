Segavecchia, Old Time Show, Francesco Tesei, Federico Buffa: ecco gli ingredienti del fine settimana forlivese

Alla Fiera di Forlì l'appuntamento è invece con auto e moto d'epoca con la 18esima edizione dell'Old Time Show. Il teatro Diego Fabbri ospita due appuntamenti da non perdere con il mentalista forlivese Francesco Tesei e con lo spettacolo di Federico Buffa deidcato a Fabrizio De Andrè e Gigi Riva, ma i palchi teatri offrono molto altro. Protagonista anche la musica che spazia dai classici estivi alle melodie popolari.E poi sport e arte, sempre immancabili.

Riparte la Segavecchia

Per nove giorni, dall’11 al 19 marzo, torna a Forlimpopoli la Segavecchia con tanti eventi ludici e culturali per soddisfare i gusti di tutti. La Segavecchia è la festa che, dalla notte dei tempi, ha reso celebre la città artusiana, una delle ricorrenze tra le più antiche di tutta la Romagna che, da centinaia d’anni, si festeggia a metà Quaresima e che culmina con il taglio del l’enorme fantoccio della Vecchia, un rito propiziatorio con il quale vengono simbolicamente castigati tutti i mali dell'anno passato.

Old time show

La 18esima edizione di Old Time Show, si conferma come un evento di rilievo nazionale che non deluderà gli appassionati in cerca di emozioni legate alle due e quattro ruote che hanno fatto la storia. Il comitato organizzativo composto da Romagna Fiere, “Il Crame” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola e lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini con il patrocinio di “ASI” (Automotoclub Storico Italiano) propone, accanto alla mostra-scambio, la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. Sabato sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, come ogni secondo sabato del mese, torna il tradizionale appuntamento con il mercatino dell'antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori.

Sui palcoscenici

Il celebre mentalista, il forlivese Francesco Tesei, torna al Diego Fabbri, il teatro della sua città, sabato, con il suo nuovo spettacolo "Telepathy Venti Ventitre". In quanto mentalista, Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola “telepatia”. Prosegue domenica il tour di "RivaDeAndré – Amici Fragili", lo spettacolo di Federico Buffa che racconta lo straordinario incontro tra due icone del nostro tempo come Gigi Riva e Fabrizio De André. Il tour ha collezionato numerosi successi nella scorsa stagione teatrale e dallo scorso autunno ha ripreso la fortunata tournée sui palchi della penisola in tante città e si appresta a toccare Forlì. Per la rassegna dedicata alle favole, la compagnia Teatro dell’Orsa presenta, domenica al Teatro Il Piccolo di Forlì, "Fiabe a colori": storie di pace e libertà, tra narrazione e oggetti, la pièce si avvale anche delle musiche eseguite dal vivo dal pianista e clarinettista Gaetano Nenna. Lo spettacolo di Gianni e Paolo Parmiani in programma venerdì concluderà la sesta rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" a San Martino in Villafranca: il Gruppo Teatrale La Compagine metterà in scena la lo spettacolo teatrale in dialetto romagnolo. Sabato al Teatro comunale di Predappio, sale sul palco il Teatro delle Forchette con "Sono state quelle del bar", testo e regia di Vally Sedioli: la commedia si sviluppa attraverso le opinioni e le trovate spesso bizzarre e stravaganti sul da farsi delle protagoniste, che con le loro idee campate per aria e a volte divergenti, rendono divertente il proseguire degli avvenimenti.

In musica

In occasione della Giornata Internazionale della Donna prosegue la rassegna promossa dall'amministrazione comunale di Meldola con "Storie e canzoni d'amore" in programma venerdì alla Sala del Consiglio Comunale: i coinvolgenti racconti di Stefania Zaccheroni e le emozionanti canzoni interpretate da Elisa Proietti parleranno di sentimenti e in particolare dell'amore in tutte le sue declinazioni. L’ultima data della stagione del Forlimpopoli Folk Club segna un ritorno a casa: i Bevano Est hanno infatti visto la luce nelle aule della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli: da allora ne hanno fatta tanta di strada, centinaia di concerti in tutta Europa, premi prestigiosi, colonne sonore importanti e tanti album, ma tornano a casa sempre volentieri nel Teatro, il Verdi di Forlimpopoli, che per primo li vide esibirsi. Appuntamento venerdì con l’ultimo album: “Graniglia”. Una nuova e simpatica esperienza invece per Nicola Pizzinelli, Renzo de Pascalis e Andrea Torre, ovvero i Brillanti sparsi, la band ironica, sarcastica e irriverente, che sale sul palco del Club Ottantadue di Forlì sabato: si tratta del nuovo spettacolo intitolato "Brillanti sparsi on the beach", con tutte, o quasi, le canzoni italiane che durarono una sola estate, le cosiddette folgoranti 'meteore', che hanno attraversato fulmineamente i cieli degli anni Sessanta. L’associazione VoceDonna organizza per domenica a Terra del Sole, il 19esimo ‘Incontro 8 marzo‘ con musica e poesia per i 20 anni dell’associazione: ci sarà il concerto della Pink Orchestra, formazione musicale di Castrocaro Terme e Terra del Sole esclusivamente al femminile

Sport

Sarà “Viviamo in Positivo Show”, con animazione dei clown in corsia dell’Associazione V.I.P. Forlì Onlus, l’evento iniziale di Giocoanchio, Giornata dello Sport di Tutti, in programma sabato nella Palestra polivalente di Bertinoro con la partita di pallacanestro in carrozzina Weelchair Basket Forlì vs ASD Gaetano Scirea e V.I.P. Forlì Onlus.

Arte a tutto tondo

A Palazzo Romagnoli è aperta la mostra documentaria "Anne Frank, una storia attuale": fotografie, molte delle quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di Anne raccontano della condizione di una famiglia ebrea nel periodo nazista. Allo stesso tempo, attraverso significative immagini fotografiche e riproduzioni documentarie, la mostra offre una dettagliata ed accessibile informazione sul contesto storico. L'Oratorio di San Sebastiano ospita la mostra "Lotto per me, lotto per tutte. La vita appassionata di Emilia Lotti (1930-2021)", una mostra fotografica e documentale dedicata ad Emilia Lotti a cura di Giulia Corradi, organizzata dall'Udi Forlì Aps, Archivio Udi Forlì-Cesena e Centro documentazione Archivio Flamigni. S’intitola invece "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, da sabato sarà visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. Il cinquecentesco Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospita la manifestazione artistica culturale Picta, Rassegna Europea d'arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole: in esposizione circa 80 opere di maestri dell’arte italiana e continentale, espressioni di differenti modi di vedere e pensare degli artisti, accomunati dalla stesso amore per il colore e l’arte. E proprio nel ‘privilegio del colore’ il critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, ha individuato il filo conduttore del percorso espositivo. Le opere dell’artista cesenate Luciano Navacchia sono vivibili invece al Museo Archeologico di Forlimpopoli, con la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti”: il percorso espositivo si arricchisce, con l’allestimento nella Sala Mostre di una seconda sezione interamente dedicata alla produzione pittorica di Navacchia. In occasione del centenario della nascita del grande autore Benito Jacovitti, a Forlì presso la sede fumettotecaria si propone una specifica e mirata esposizione consultabile dedicata al celebre fumettista, scomparso nel 1997, dal titolo '100 Jacovitti; 1 all'anno!': l'esclusiva proposta complementare, sul piano culturale, quantitativo, qualitativo e strutturale dell'evento jacovittiano presenta 3 iniziative, la prima con l'esposizione consultabile in sede, di 100 pezzi, uno per ogni anno, testate, albi, riviste o volumi, la seconda online presenta 100 copertine selezionate visitabili dal sito ufficiale, la terza è la visione su maxischermo in sede di 100 tavole jacovittiane.