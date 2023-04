Palio dell'uovo, Fiera del Lunedì dell'Angelo, processione del Cristo morto: lungo weekend di Pasqua tra tradizione ed esplorazione

Negli eventi da venerdì a lunedì non mancano, oltre alle manifestazioni tradizionali, come la Processione del Cristo morto o la Fiera del Lunedì dell'Angelo, le escursioni a piedi, in bicicletta o in battello, ci si può perdere tra le bancarelle dei mercatini o meravigliare con l'arte, celebrata, oltre che nella grande mostra dedicata alla moda ai Musei San Domenico, in tantissime altre location su tutto il territorio.

Palio dell'uovo

Dopo lo stop dovuto alla pandemia ritorna la Sagra e Palio dell'Uovo a Tredozio con la 57esima edizione: la domenica ci saranno i campionati di sfogline, i mangiatori di uova sode, la cui sfida va in scena per il 50esimo anno, la maxi battitura delle uova e le agguerrite ragazze dei 4 rioni per il Palio Femminile. Il lunedì di Pasquetta ritornerà l'allegria della sfilata allegorica e la Disfida del 57esimo Palio dell'Uovo. Gli appartenenti ai 4 rioni del paese, Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, sfileranno mascherati con i propri carri per mostrare il lavoro fatto durante questi mesi e poi si scenderà nel fiume dove si disputeranno le classiche gare del Palio dell’Uovo.

Come di consuetudine il giardino di Palazzo Fantini riaprirà le sue porte alla stagione primaverile nel giorno di Pasquetta. Ritorna infatti l’appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico, evento ideato e promosso dal network Grandi Giardini Italiani, con l’intento di avvicinare i bambini, in modo ludico e gioioso, all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito.

Processione del Cristo morto

Anche quest’anno a Portico di Romagna si svolgerà la tradizionale e suggestiva "Processione del Cristo morto". La rappresentazione si terrà venerdì dalla Chiesa Santa Maria in Girone, attraverserà tutto il paese e lungo il percorso saranno rappresentate varie stazioni molto suggestive. Il Borgo Medioevale sarà illuminato dalle torce per accompagnare il passaggio dei 50 figuranti in costume e dei soldati a cavallo.

Fiera del Lunedì dell'Angelo

Si parte domenica a Santa Sofia, presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso, con il Concerto di Pasqua della Corale di Santa Sofia diretta dal Maestro Ezio Monti. Lunedì si rinnova invece il tradizionale appuntamento con la Fiera del Lunedì dell'Angelo: esposizione zootecnica, prodotti tipici e dell'artigianato,musica dal vivo, mercato ambulante e il Corpo Bandistico "C. Roveroni"che intratterrà i presenti con un servizio di marce.

Escursioni

Emozionante tour in battello elettrico sulle acque cristalline del lago della Diga di Ridracoli, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel weekend di Pasqua, per ammirare gli scorci più nascosti del Parco, direttamente dall'acqua. “Ascolta la foresta: esperienza di Forest Bathing” è invece l’uscita prevista per domenica all’interno della Foresta della Lama. Chi ama muoversi in sella alle due ruote, il giorno seguente, potrà vivere l’esperienza “Pedalama: escursione in E-Bike”. Escursione di circa 48 km dalla Diga di Ridracoli fino alla Lama, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e ritorno.

Mercatini

Sabato sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, come ogni secondo sabato del mese, torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori. Pasquetta sarà invece con il Mercatino della Segavecchia, che, lunedì animerà il centro storico di Forlimpopoli Grande la varietà di proposte all’ombra della Rocca Albornoziana: pezzi d’antiquariato, articoli vintage, oggetti usati o riciclati, modernariato di qualità, prodotti d’artigianato.

Arte a tutto tondo

100 artisti e dei 50 stilisti e couturier sono protagonisti di L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico, dal 18 marzo al 2 luglio. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. L’esposizione forlivese, la prima del suo genere, somiglia a un vero e proprio kolossal.

S’intitola invece "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita presso la sua sede di Forlì la mostra Pietro Zangheri grande naturalista italiano del '900: grazie a una serie di tavole illustrate con disegni originali, l'esposizione intende ricordare la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che dedica alla Romagna oltre 60 anni di ricerca naturalistica e più di duecento pubblicazioni, anche al fine di promuoverne il messaggio culturale, che invita tutti noi alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro territorio e non solo.

A Palazzo Romagnoli di Forlì è visitabile la mostra documentaria "Anne Frank, una storia attuale", esposizione realizzata da Anne Frank House di Amsterdam. Fotografie, molte delle quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di Anne raccontano della condizione di una famiglia ebrea nel periodo nazista. Per la quarta edizione del progetto iOKreo il titolo scelto è “Sulla stessa barca…”, un tema che è stato sviluppato dai ragazzi in molteplici interpretazioni e con diversi risultati artistici: l’esposizione delle opere creative realizzate dagli adolescenti è aperta al Palazzo Vescovile di Forlì. Il mito del Cavallino Rampante in mostra: Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, ha allestito fino a domenica una mostra di modellini Ferrari all'interno del suo negozio di modellismo "Magic Model". Fino al weekend di Pasqua si potranno ammirare una trentina di modelli, sia da corsa che stradali, realizzati da prestigiose case del modellismo.

L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. A Forlimpopoli è aperta la mostra “Aspettando il tempo dei due Soli” di Giovanni Mambelli: l’esposizione, allestita nella Sala Mostre della Rocca di Forlimpopoli, mette in evidenza come i temi imperanti nelle opere dell’artista forlivese Giovanni Mambelli siano l’uomo e il suo ineluttabile destino.

La mostra “Apparizioni” raccoglie, nel suggestivo spazio della Galleria Michelacci (ex Chiesina dell’Ospedale) nel cuore di Meldola, le opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada, Giorgio Tonelli: contiene uno spaccato significativo della “Nuova figurazione italiana”. Da sabato a lunedì si terrà nel Teatro parrocchiale a San Martino in Strada una mostra in cui una ventina di artisti esporranno le loro opere: prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco che chiede a chi si dedica all’arte di far conoscere la gratuità della bellezza, il parroco don Massimo Masini ha accolto la proposta di Eugenia Danti di raccogliere alcune opere create da persone del territorio allo scopo di valorizzare i talenti nascosti