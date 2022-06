Ipercorpo, Romagna trail, Buonanotte sognatori, Donpasta, Ukraine Aid: un lungo ponte di eventi nel forlivese

Tanta musica caratterizza questo lungo fine settimana, saggi di fine anno, concerti dedicati alla Festa della Repubblica, un appuntamento si solidarietà per l'Ucraina. Ci sarà anche tanto sport tra ciclismo e pattinaggio e come sempre l'opportunità di visitare le mostre e gli angoli del territorio. Eco gli eventi da giovedì a domenica.

Si celebra la Festa della Repubblica

Uno spettacolo musicale che attraversa l'Italia dagli anni '20 agli anni '40: è in scena in serata all'Arena Teatro Verdi di Forlimpopoli "C'era una volta l'Italia". Musica dal vivo, eseguita dagli Amarcord con le più belle canzoni d'amore di quei tempi, interpretate da quattro giovani voci femminili. Nuovo appuntamento con il festival Campisonori, a Montepaolo di Dovadola, che ospita l'ex comandante dell'Amerigo Vespucci, Gianfranco Bacchi, per la presentazione del suo il libro "Il punto piú alto": avendo come passione, oltre il mare, anche la musica, si cimenterà al pianoforte. Doppio appuntamento a Santa Sofia: la passeggiata "A spasso per Santa Sofia, verso la Costituzione della Repubblica Italiana" e, al Teatro Mentore, il concerto del Corpo Bandistico C. Roveroni. A Premilcuore spazio ad un concerto dell’Istituto Musicale “Angelo Masini” di Forlì, organizzato in collaborazione con la Banda dei Carrettieri. Dopo due anni di pandemia, anche a Bertinoro si torna a celebrare la Festa della Repubblica con un evento pubblicoin Piazza della Libertà che prevede il “Concerto della Repubblica”, a cura della Scuola Musicale di Bertinoro “D. Alighieri” e la consegna della Medaglia di Bertinoro per la Repubblica a Giulio Babbi, presidente dell'azienda “Babbi Srl”. Per la città di Forlì è prevista la manifestazione isituzionale, mentre i festeggiamenti saranno a Cesena. Al Centro Sociale “Primavera” però il Coro “Primavera” diretto dal maestro Omar Brui, terrà un concerto.

15 anni di Casa Artusi con Donpasta

Daniele De Michele, ovvero Donpasta, Premio Marietta ad honorem 2015, amico artusiano della prima ora, torna venerdì a Forlimpopoli per la presentazione e proiezione del suo ultimo capolavoro documentario, "Naviganti", in occasione di una serata organizzata dall'Associazione Mariette al Teatro Verdi di Forlimpopoli per i 15 anni di Casa Artusi e Mariette.

Ipercorpo

"Ipercorpo – Festival internazionale delle arti dal vivo" torna alla sua tradizionale collocazione primaverile con un denso programma sull’arte performativa e visiva italiana e internazionale nel secondo weekend che si conclude domenica. Il tema di questa edizione, la diciottesima, è “Trattare l’aria”: un vero e proprio invito ad agire sull’immateriale, l’invisibile, l’incorporeo, per dare una forma nuova allo spazio.

In musica

Venerdì la Sala Aurora di Palazzo Albicini di Forlì ospita il concerto dedicato alla figura di Maddalena: si esibirà il Coro Musica Enchiriadis, diretto e accompagnato al pianoforte da Pia Zanca, con la partecipazione di Giuseppe Zanca alla tromba. Passando al pop, nella stessa serata ci sanno i Meteora in concerto al Chiosco dei Giardini di Forlì, in un viaggio musicale all'interno degli anni '80 e dintorni. Torna anche il consueto appuntamento musicale del venerdì al Bioburg Superfood con i musicisti del Giancarlo Giannini New Jazz Quartet.: il repertorio del quartetto è legato a doppio filo con le canzoni di Broadway degli anni '30-'40 composte nelle vie di Tin Pan Alley e poi divenute la colonna portante dei repertori jazzistici negli Stati Uniti in quegli anni. Sabato al Parco Urbano Franco Agosto è organizzata una festa all'insegna della solidarietà che culminerà con il concerto serale delle band Bar Liga e Magic Queen.“Ukraine Aid – pace e musica per l’Ucraina” ha l'obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un’ambulanza da inviare nella zona di Charkiv. A Santa Sofia, sabato, largo a "Il paese degli amori": una giornata di festa organizzata da associazione Musicale Roveroni con numerose associazioni di volontariato santasofiesi. "Buonanotte suonatori" è invece la festa di fine anno della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli, che si svolgerà domenica nella cornice della Rocca di Forlimpopoli: 80 fra allievi e maestri saranno impegnati in un vero e proprio 'busker festival' nei diversi luoghi della Rocca per festeggiare, insieme, il ritorno alla musica. A Palazzo Fantini di Tredozio la musica torna ad allietare l’atmosfera con un concerto a cura della Scuola di Musica “G. Sarti” di Faenza: "In viaggio con gli ottoni" è proposto domenica dal Gruppo Ottoni Sarti Brass. Prima di ogni concerto, come di consueto, sarà possibile visitare il Giardino del Palazzo ora nel suo periodo migliore.

A tutto sport

Il Romagna Trail è un emozionante viaggio attraverso strade bianche, secondarie, sentieri, mulattiere e ciclovie, in un’unica tappa ad anello, con partenza ed arrivo a Forlì: circa 400 Km e 8000 m di dislivello per scoprire gli angoli più remoti dello splendido territorio. La partenza è fissata per giovedì dal Parco Urbano. In piazza Saffi sarà Forlì Roller a festeggiare i 40 anni con uno spaccato di storia forlivese del pattinaggio a rotelle. Meldola sarà invece capitale per un giorno del ciclismo con due importanti manifestazioni domenica: il "Memorial Monica Bandini – Un giorno per Monica", gara internazionale per Donne Elite e il "Trofeo Città di Meldola – GP Awc Event", gara internazionale maschile per Elite e Under 23.

Alla scoperta del territorio

Sabato avrà inizio il primo appuntamento del programma "Antiche Pievi: a spasso per la Romagna- Passeggiate culturali": Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata alla Pieve di San Martino, che ha dato il nome alla frazione che sorge a circa 5 km dal centro della città, in prossimità delle prime alture cittadine, lungo la direttrice che conduce a Predappio e Premilcuore e da lì, valicando gli Appennini, fino a Firenze. Ancora sabato, questa volta allo Spinadello di Forlimpopoli, si terrà una manifestazione dal titolo "Clic, accendiamo una luce sui cambiamenti climatici", evento finale del progetto di sensibilizzazione dedicato alle scuole e alla cittadinanza dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola, volto alla promozione di comportamenti responsabili per l’adattamento e la mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane. Rocca delle Caminate è di nuovo visitabile per il pubblico, dopo la chiusura nel periodo invernale. Per tutta l’estate, il castello sarà aperto ogni sabato e domenica. Andando invece alla scoperta del cielo, l'osservatorio astronomico di Monte Maggiore presenta alcune serate pubbliche di osservazione ogni venerdì.

Arte a tutto tondo

E' aperto al pubblico il nuovo appuntamento espositivo ai Musei San Domenico di Forlì, dedicato a un grande mito femminile della nostra storia, una figura misteriosa e travisata: Maria Maddalena. Attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, l’esposizione forlivese "Maddalena. Il mistero e l'immagine" del 2022 – a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca – intende indagare il mistero irrisoltodi una donna di nome Mariache ancora inquieta e affascina. Fino al 10 luglio, le sale del San Domenico ospiteranno 200 opere tra le più significative dal III sec. d.C. al Novecento, suddivise in 11 sezioni, in un percorso espositivoche ricomprende pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche e che si snoda attraversoi più grandi nomi di ogni epoca. Collegata alla grande esposizione è allestita “Un dono per Maria di Magdala”, la mostra nella galleria d’arte “A Casa di Paola” di Forlimpopoli: un’esposizione ‘essenziale’ legata l’artista cesenate Luciano Paganelli che ha donatoun’unica, importante, grande opera. E Con l’esposizione "Arte e Impresa - Dino Zoli, 50 anni di creatività", in programma fino al 2 ottobre, alla Fondazione Dino Zoli di Forlì, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni del 50° anniversario dell’attività imprenditoriale di Dino Zoli: la mostra propone un excursus attraverso le opere della collezione permanente e i principali progetti d’arte promossi dalla Fondazione Dino Zoli. Mostra personale di Sergio Ugolini alla Galleria d’arte Farneti di Forlì: Ugolini si è dedicato all’arte fin da giovanissim, ; ha partecipato a molti concorsi di pittura ed allestito numerose mostre personali in varie parti d’Italia, d’Europa e nella Repubblica di S. Marino, paese in cui vive e lavora. Durante la sua attività si è confrontato con diverse discipline del campo artistico, fino ad arrivare alla forma di espressione della scultura. A Forlì arriva un'esposizione dedicata a Barbie, l’icona fashion per eccellenza, da più di 60 anni. In "Barbie mood. Il cammino di una fashion doll senza tempo" la collezione di Barbie della forlivese Cosetta Gardini è in mostra nel negozio Room 56. Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Da sabato è visitabile, al Museo Archeologico di Forlimpopoli, la mostra “Frammenti” di Luca Freschi: in esposizione nei locali del Museo 12 suggestive opere in ceramica, create dall’artista fra il 2017 e oggi, tutte provenienti da collezioni private. Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'. Manoni 2.0, lo storico negozio di belle arti in centro a Forlì, continua nella sua “missione” di individuare ed incentivare giovani talenti: ospita nella propria Galleria il progetto scolastico "Giovani talentuosi artisti di Rocca", mostra di disegni realizzati dagli alunni della scuola secondaria di 1°grado "Leonardo da Vinci di Rocca San Casciano durante le ore di arte e immagine.