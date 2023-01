Indirizzo non disponibile

Costruire una Befana con materiali naturali e di riciclo: questa la proposta del laboratorio “Befana a chi?” che si terrà mercoledì 4 gennaio, a partire dalle ore 16, nella Sala del Consiglio Comunale di Forlimpopoli. Un’ottima occasione per preparare una decorazione speciale dedicata alla vecchina che porta i doni, in attesa dell’Epifania. Organizzato in collaborazione con Macro.glossa, esperta di tecniche artistiche creative, il laboratorio rappresenta l’ultimo appuntamento di “Natale&Natura”, ciclo di iniziative organizzato dal Centro Visite Spinadello durante il periodo delle festività.

L’iniziativa è adatta a tutti; la partecipazione è a offerta libera e non è richiesta la prenotazione. Il ciclo “Natale&Natura” è stato realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e Unica Reti Spa. Un altro laboratorio, sempre dedicato alla Befana ma in questo caso attraverso la pittura, è previsto per giovedì 5 gennaio, nuovamente dalle 16 e sempre nella Sala del Consiglio. L’appuntamento, dedicato ai bambini, è organizzato dalla storica associazione forlimpopolese degli Amici dell’Arte, che a partire da metà gennaio sarà anche protagonista di una mostra presso la sala esposizioni di piazza Fratti.