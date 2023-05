"Costumi, metamorfosi, visioni": al San Luigi "Colazione da Tiffany" e "Il diavolo veste Prada"

Proseguono gli eventi della rassegna "Costumi, Metamorfosi, Visioni" collegato alla mostra "L'Arte della Moda" a cura della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. La rassegna è promossa dal circolo Acli "Lamberto Valli Aps" di Forlì. Nell'ambito della sezione cinema sono stati previste due proiezioni che si svolgeranno nella sala San Luigi alle 20.45 di mercoledì 3 e mercoledì 10 maggio.

Il primo dei due eventi è destinato alla visione del film "Colazione da Tiffany" per la regia di Blake Edwards (Usa, 1961). Interpretato da Audrey Hepburn e George Peppard è una commedia sentimentale, piena di finezze e di sfumature che aprono ad un'epoca in cui la fragilità, la esaltazione e la depressione della giovinezza soprattutto delle ragazze diventano anche una cifra stilistica esistenziale. Al termine commentano il film il giornalista e saggista Pietro Caruso e il critico cinematografico Miro Gori.

Il secondo appuntamento prevede la visione del film "Il diavolo veste Prada", per la regia di David Frankel (Usa, 2006). In questo film va in scena il mondo pieno di insidie dell'alta moda vista dall'angolazione della critica e del tormentato legame con le grandi aziende sartoriale. Fra ironie, divertimenti e cattiverie la trama viene sviluppata da Meryl Streep e Anne Hathaway in uno scontro fra esperienza e genuinità, uno scontro anche generazionale. Al termine commentano il film il giornalista e saggista Pietro Caruso e il critico cinematografico Paolo Pagliarani.

L'ingresso è gratuito.