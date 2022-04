La star del pianoforte Craig Taborn in concerto ad Area Sismica

È un nome leggendario, quello con cui prosegue la XXXII stagione di Area Sismica. Compositore, pianista e tastierista, Craig Taborn è infatti il più quotato pianista della sua generazione, una delle stelle più luminose del firmamento della musica non solo jazzistica attuale. Domenica 1 maggio, alle 18 si esibirà in concerto nella sede di Area Sismica.

Newyorkese di adozione, si è rapidamente imposto nella scena più concorrenziale del pianeta, suonando e registrando con figure di primo piano quali Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Tim Berne, Steve Coleman, Lester Bowie, Evan Parker, Bill Laswell, Susie Ibarra, Bill Frisell e tanti altri. Attualmente è membro di Chris Potter’s Underground, Roscoe Mitchell’s Note Factory and Quintet, Tim Berne’s Hard Cell and Science Friction ensembles, Drew Gress’ 7 Black Butterflies, Gerald Cleaver’s Uncle June, Farmer’s by Nature con William Parker e Cleaver, Anker/Taborn/Cleaver, David Binney’s Welcome to Life band and Quartet e il Susie Ibarra’s trio. È stato eletto miglior nuovo talento jazz nel 2004 da Musica Jazz e salutato come il “n.1 Rising Star Keyboardist” dal Downbeat Critics. Ha inciso decine di album come side man o a suo nome per tutte le più importanti etichette internazionali, come l’ECM, Intakt Records, Tzadik, Clean Feed.

L’eclettismo di Taborn lo porta ad avere contemporaneamente diversi suoi progetti, come il trio a suo nome, il quintetto Junk Magic, l’Ancients and Moderns ensemble ed è membro della band progressive noise/punk The Gang Font, oltre che essere acclamatissimo per il suo solo al pianoforte acustico, in cui regala costantemente perle di rara bellezza.

Ingresso € 15

info: info@areasismica.it. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/. Saranno applicati i protocolli anticovid vigenti al momento dell’evento