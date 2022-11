Creativa-mente: laboratori per bambini "Trenta giorni a Natale"

Sabato 26 novembre dalle 15.30 in poi tornerà il laboratorio Creativa-mente a cura di Valentina Garavini e Caterina Barzanti con un tema del tutto speciale: trenta giorni a Natale! Cosa c'è di meglio di un bel film, popcorn, albi illustrati e attività creative per vivere insieme una giornata in attesa del Natale?



Vi aspettiamo numerosi, ci divertiremo! Il laboratorio si terrà presso il centro Sport City Libertas in Via Carlo Grigioni n.3.

Per informazioni relative ai costi contatta il numero 3318635857.