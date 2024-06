Creatività protagonista al Liceo Classico: dal laboratorio In-arte ecco la mostra "Ogni cosa è illuminata"

"Ogni cosa è illuminata" è il titolo del lavoro pensato per il laboratorio In-arte inserito a sua volta nel progetto “Questa scuola è bellissima”, sviluppato e realizzato presso il Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì, insieme al Liceo Canova, grazie alla guida della professoressa tutor Monia Valentini del professor Luigi Impieri, docente e artista. Il progetto suddiviso in 2 ore pomeridiane settimanali (su un totale di 10 ore), ha coinvolto 22 ragazzi che hanno lavorato al tema delle stelle, rappresentativo della storica sala “Costellazioni” del Liceo dove da sabato è stata allestita una mostra di 18 quadri che resterà aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, fino al 15 giugno.

Per mantenere una certa relazione tra un’opera e l’altra, i ragazzi hanno lavorato su supporti delle medesime dimensioni (50x50), il cui sfondo è stato dipinto, con colori che alludono alla notte, ovvero al momento in cui si “accendono” le stelle e, insieme ad esse, come conseguenza metaforica, l’immaginazione e la creatività.Per accentuare questa simbologia, alcuni ragazzi hanno inserito nelle loro creazioni elementi di bigiotteria che riproducono un richiamo al luccichio delle stelle.

“E’ stato importante, sia per noi, che per i ragazzi - spiegano Valentini e Impieri - usare poi i quadri per abbellire una parte della scuola. Il laboratorio, inoltre, ha permesso a molti studenti di aumentare la propria autostima e ha consentito a tutti noi, insegnanti compresi, di vivere un’esperienza creativa. Noi crediamo che i nostri allievi si sentiranno per lungo tempo testimoni, nonché protagonisti, di un’azione artistica di cittadinanza attiva, destinata al bello, al decoro e alla cura di uno spazio scolastico che ha meritato il loro interesse e la loro attenzione”.