Dal reale al virtuale: la rivoluzione della Crypto Arte conquista gli artisti romagnoli

Si stanno concretizzando nuovi progetti e mostre per l’artista Idilio Galeotti, dalla mostra a Vernice Art Fire, nella location della Fiera a Forlì questo weekend (da venerdì a domenica) e un’altra importante mostra personale dall’8 al 21 giugno all’oratorio San Sebastiano di Forlì e poi nuovi progetti e realizzazioni artistiche innovative. "Sono veramente felice per queste mostre e eventi - dice l’artista Galeotti - in primis perché abbiamo tutti bisogno di una nuova fase, sia a livello sociale e in tutti i campi dell’arte, come secondo aspetto, perché continua la collaborazione con artisti di diverse discipline creative".

La mostra Vernice Art Fire, spiega Galeotti, "sarà una prima presentazione assoluta del progetto “Vojager Artist Nft, creato da mio figlio Nicolas Galeotti, mentre la mostra personale all’Oratorio San Sebastiano di Forlì, verrà aperta con un nuovo video di cui la regia è di mio figlio Nicolas, la musica è stata creata dal compositore Giorgio Laghi e la voce narrante e del poeta Marco Colonna e tante altre opere facenti parte del nuovo progetto artistico". Galeotti entra nel dettaglio del progetto: "Il Vojager è l’anima libera che è in noi, un personaggio che risvegliatosi in questo periodo storico ne rileva i problemi e cerca di battersi per migliorare il mondo in cui viviamo".

Il figlio Nicolas spiega invece il concetto di Crypto Arte: "Nft significa Non Fungible Token, in italiano gettone non fungibile e non riproducibile, che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità di quell’oggetto. In soldoni, sono delle immagini digitali di opere, in questo caso elaborati dalle sculture reali di mio babbo, oggetti digitali che hanno un forte impatto tra i giovani e svariate funzioni nel mercato della Crypto Arte e del Metaverso, una nuova frontiera per l’arte".