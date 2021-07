Crisalide festival si apre con la coreografa e danzatrice Cristina Kristal Rizzo e il musicista Enrico Malatesta

"Crisalide" festival a cura di Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli, apre la sua 28^ edizionea fine luglio. Si parte venerdì 30 luglio, alle 21:00, negli spazi all’aperto di Area sismica, con la coreografa e danzatrice Cristina Kristal Rizzo interprete assieme al musicista Enrico Malatesta dello spettacolo Markhor .

Questo progetto prodotto da Tir Danza e Mu mette in campo un incontro tra forme autonome di espressione, la danza di Cristina Kristal Rizzo e la materia sonora di Enrico Malatesta. Frutto di due momenti di studio in cui l’elemento dell’improvvisazione per i performers, è stato il campo di studio e di adesione all’autonomia del gesto. In scena il gioco del movimento dei corpi e degli oggetti coinvolti in un libero seguire dell’onda sonora. Cristina Rizzo, dancemaker, tra i fondatori della compagnia Kinkaleri, è attiva sulla scena della danza contemporanea italiana a partire dai primi anni 90. Basata a Firenze, si è formata a New York alla Martha Graham School of Contemporary Dance, ha frequentato gli studi di Merce Cunningham e Trisha Brown.

Biglietti: 5€

Info: Masque teatro / 393.9707741 / masque@masque.it; www.crisalidefestival.eu

