Doppio appuntamento per Crisalide festival, con gli spettacoli di Ateliersi e del duo Ricci-Piermatti

Venerdì 3 settembre il disegnatore Stefano Ricci e il musicista Giacomo Piermatti portano a "Crisalide", sul palcoscenico del Teatro Felix Guattari, lo spettacolo “Spinner - Un atto dal vivo”, un viaggio tra musiche catartiche e visioni di altri mondi, dove è necessario perdersi, in una caduta libera all'interno del suono e del disegno, intimamente e segretamente connessi (ore 21.00).

I Disegni di Stefano Ricci, proiettati su grande schermo, dialogano con le note taglienti del contrabbasso di Giacomo Piermatti. Il punto cardine del loro lavoro è l'esplorazione del legame misterioso che si crea tra suono e disegno durante l'atto performativo, e la sua declinazione in diversi ambiti artistici. Il sodalizio artistico tra Stefano Ricci e Giacomo Piermatti inizia nel 2012. Insieme hanno dato vita agli spettacoli teatrali “Più Giù” (coprodotto da ERT e CRT Triennale dell'Arte, Milano- regia di Danio Manfredini, testi Stefano Ricci – con Vincenzo Core e Cristiano Pinna) e “Quello che ho visto” (prodotto da Olinda – testi Stefano Ricci – con Roberto Paci Dalò, Cristiano Pinna, Ettore Dicorato), hanno composto e registrato gli album “Spinner” (2013) e “Il sogno di mio fratello” (2018 – con Vincenzo Core e Pasquale Mirra), composto e registrato le musiche per il film “Eccoli” (commissionato dalla cineteca di Gorizia – montaggio video Jacopo Quadri e Stefano Ricci).

Stefano Ricci, disegnatore, dal 1986 collabora con la stampa periodica e l’editoria in Italia e all’estero, firmando progetti di immagine coordinata e di collane editoriali per le quali è stato selezionato sull’ADI, Design Index 2000, e per il premio Compasso d’Oro 2001. ?Lavora per il teatro, la danza e il cinema (è stato direttore artistico di “Bianco e nero” rivista del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dal 2003 al 2009). È docente del corso di disegno animato al D.A.M.S. Gorizia, Università degli Studi di Udine, insegna disegno all’Università delle Arti Applicate di Amburgo (HHW) e all’ École européenne supérieure de l’image, Angouleme. Dal 2008 dirige, con Anke Feuchtenberger, la casa editrice Mami.

Giacomo Piermatti ha studiato contrabbasso con Daniele Roccato e Stefano Scodanibbio. Dedito principalmente all’interpretazione della musica contemporanea, si è esibito, sia come solista che in ensemble, in numerosi festival internazionali. Ha collaborato con importanti compositori come Terry Riley, Butch Morris, Sofia Guabaidulina, Hans Werner Henze. Suona nel Ludus Gravis ensemble e collabora con Klangforum Wien, Edison Studio, Suono Giallo, CLSI, Masque Teatro. Ha effettuato registrazioni discografiche per Wergo ed ECM.

Sempre nella stessa serata, alle ore 22, è di scena la compagnia bolognese Ateliersi con “Non stare ferma nel vento”, reading poetico e musicale ideato e interpretato dalla attrice e autrice Fiorenza Menni, che porterà in vita le voci di grandi autrici del passato. Per la sua composizione la Menni ha inseguito una traccia tesa a restituire i pensieri e l’agire indipendente e innovativo di alcune autrici scelte per la loro capacità di essere dirompenti (Alejandra Pizarnik, Emily Dickinson, Anne Sexton, Claudia Rankine e Rupi Kaur). Si tratta di un percorso capace di coinvolgere il pubblico nell’emozione delle posizioni più radicali delle poete scelte, delle loro immaginazioni etiche e, dove presenti, delle lotte e ribellioni praticate nelle loro vite personali. L’interpretazione dei versi entra in dialogo con le musiche originali suonate dal vivo dalla percussionista Giulia Formica e con la prima strabiliante pupazza creata dall’illustratrice e fumettista Francesca Ghermandi. Fiorenza Menni, seguendo questa traccia, intende fare emergere quali mondi diversi hanno immaginato e desiderato le poete capaci di scrivere quei versi. Quali nuovi e diversi modi di vivere o immaginare la vita hanno saputo indicare.

Ateliersi è un collettivo di produzione artistica che opera nell’ambito delle arti performative e teatrali. Si occupa di produzione artistica (spettacoli, performance, scritture, progetti editoriali, formazione) e della cura della programmazione culturale dell’Atelier Si. È composto da Fiorenza Menni (direzione artistica, attrice e autrice), Andrea Mochi Sismondi (direzione artistica, attore e autore), Giovanni Brunetto (direzione tecnica e arti sonore), Elisa Marchese (amministrazione e organizzazione), Tihana Maravic (progettualità e comunicazione), Diego Segatto (arti web e grafiche).

Biglietti: 10 € per i due spettacoli. Omaggio per chi si presenta con un tampone valido

Info: Masque teatro / 393.9707741 / masque@masque.it, www.crisalidefestival.eu

