"Crisi climatica e dignità delle persone. L'esortazione apostolica di Papa Francesco": incontro con Monsignor Erio Castellucci, Gabriele Locatelli e Daniele Zarri

L’enciclica ‘Laudato sii’ scritta da Papa Francesco ha segnato un nuovo modo di concepire il Creato non come concetto a se stante ma in relazione a questioni politiche; la politica intesa come la capacità di disegnare il mondo che vogliamo e compiere le scelte necessarie per realizzarlo. Da qui nasce l’idea di mettere a confronto due voci, mercoledì 13 dicembre alle 20.45 in salone comunale, quella della Chiesa e quella della società civile e laica, per ragionare insieme su questo nuovo concetto di ‘ecologia integrale’. La conferenza sarà condotta da Slow Food Forlì e dal circolo Acli ‘Lamberto Valli’, e sarà l’occasione per parlare di crisi climatica e delle risorse ambientali in relazione con l’uomo, che non può più tollerare le ingiustizie che vengono perpetrate tanto alla natura quanto agli altri fratelli e sorelle.

Inoltre, durante la serata interverranno come relatori l’arcivescovo di Modena e Nonantola ma forlivese di origini, Erio Castellucci, che oggi ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per il nord Italia, Gabriele Locatelli, Oltre Terra-Slow Food Italia, Daniele Zarri, Youth Network Rete. Il dialogo sarà introdotto e moderato da Pietro Caruso, giornalista e saggista e verrà presentata la positiva esperienza della comunità Laudato sii di Forlimpopoli, come esempio concreto dei frutti che possono nascere da questa enciclica. Per dare spazio a più punti di vista verrà data voce anche a testimonianze di altre religioni. Il tema è di stringente attualità, il giorno dopo la Cop 27 che si sta tenendo a Dubai sull'ambiente.

L’ingresso è gratuito.