L'ultima publlicazione di Cristiano Cavina al ridotto del Diego Fabbri

Per il ciclo di Incontri con gli autori, organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Forlì, il Ridotto del Teatro Diego Fabbri ospita, martedì 22 marzo alle ore 18, Cristiano Cavina, invitato a presentare, in dialogo con Marco Viroli, la sua ultima pubblicazione "La parola papà", edito da Bompiani.

Cristiano Cavina scrive un romanzo di famiglia mettendone al tempo stesso in discussione i fondamenti. Grazie a una lingua viva, plasmata dall’urgenza, viaggia attraverso il gioco di specchi che trasforma un figlio in un genitore. E in queste pagine tenere e spietate si interroga insieme a noi sull’onestà della scrittura, sul potere della lettura, sulle narrazioni a cui affidiamo il compito di renderci le persone che siamo. I padri tirano su di peso i figli e se li caricano sulle spalle. Io non ho nessuno che mi possa prendere così. Chissà come si vede da lassù. Si può diventare un papà senza averne avuto uno? Il protagonista di questa storia trascorre l’infanzia sognando il mondo visto dall’alto, quello dei bambini che hanno un padre che li prende sulle spalle, ma le sole risposte alle sue domande le trova tra le pagine dei libri. È così che, quando tocca a lui diventare padre, pensa di poter fare i conti con il passato scrivendo a sua volta un romanzo. Ma saranno proprio i figli – che coniano per lui l’ambiguo appellativo di “babba” – insieme ai detenuti di un carcere a spingerlo verso la soglia dove l’immaginazione osa incontrare la realtà e ciascuno si assume la responsabilità di vivere la sua storia fino in fondo. Per questo il “babba” e i suoi tre bambini si mettono in viaggio tra la Via Emilia, la letteratura e la vita, alla ricerca di una parola che bisogna trovare il coraggio di pronunciare.

Il prossimo e ultimo Incontro con gli autori: mercoledì 4 maggio alle ore 18 Lillo e Greg chiuderanno il ciclo di Incontri presentando "Biografia. Non autorizzata da Lillo. Non autorizzata da Greg" (ed. Gremese).

L’ingresso a tutti gli Incontri con gli Autori è gratuito fino a esaurimento posti.

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso al Ridotto del Teatro per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dell’Incontro.