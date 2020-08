Cristiano Cavina presenta il suo libro ”Fame chimica”

Si svolge mercoledì 5 agosto, alle ore 21.00, presso il chiostro del Museo Mambrini di Pianetto (Galeata) la presentazione del libro di Cristiano Cavina dal titolo ”Fame chimica”.

In questo volume, pubblicato nella collana marcosULTRA, “Cavina esplora il tema della droga e dello sbando scegliendo l’espressione poetica. È una poesia ‘alla Cavina’, immediata, comprensibile, dolce, partecipe. Uno strumento perfetto per addentrarsi in un mondo periferico, notturno, pericoloso, estremo, e trasmetterne il fascino perverso e il dolore. Cristiano l’ha toccato con mano, come moltissimi giovani, e ne parla limpidamente, con la sua arte della parola senza pregiudizi e senza confini”.

Nato nel 1974 a Casola Valsenio, paese sulle colline dell'Appennino faentino e cresciuto insieme alla madre e ai nonni materni nelle case popolari, Cristiano Cavina si dedica sin da piccolo alle sue due grandi passioni: la letteratura (dall'avventura alla fantascienza, dai classici russi agli americani contemporanei) e il calcio.

Prenotazione obbligatoria al 320-4309480 (anche Whatsapp – da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 18.00).